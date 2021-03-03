City Express у Києві обійдеться мінімум у 10 мільярдів гривень та займе 3-4 роки — топменеджер УЗ

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Оцінкою вартості реалізації нового амбітного проєкту приміського залізничного сполучення City Express в Києві поділився керівник філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (УЗ) Олександр Перцовський в інтерв’ю Liga.net.

«Найбільш реалістичне цьогоріч — модернізація потягів, що вже працюють. City Express в Києві — це десь дев’ять потягів, тобто 450-500 млн грн. Для закупівель потрібні зовсім інші гроші. Потрібно ще близько 200 млн євро. В результаті, приблизна цифра — 10 млрд грн». Олександр Перцовський, керівник філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»

Топменеджер також додав, що київський City Express складатиметься з 40 поїздів: 20 модернізованих і 20 нових. На будівництво залізничної інфраструктури проєкту необхідно близько 2,5 млрд грн. Зокрема, йдеться про пересадні вузли.

Інфраструктура для потягів (депо) вартуватиме близько 2-3 млрд грн, зазначає Перцовський. Ще «сотні мільйонів» можуть знадобитися на розвиток сигнальної інфраструктури та розробку єдиного квитка.

За словами топменеджера, реалізація проєкту може зайняти три-чотири роки. Терміни будуть залежати від стабільності фінансування, якості документації та швидкості прийняття рішень.

Проєкт приміського сполучення City-Express, спрямований на розв’язання проблеми міського трафіку у великих містах (Київ, Харків, Дніпро) та підвищення якості приміського залізничного сполучення, анонсував президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30.