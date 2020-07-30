Core и Evo. Новые логотипы Intel обнаружились в базе данных патентного ведомства США

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Давно наблюдающиеся трудности с освоением новых литографических технологий никак не мешают Intel заниматься перерисовыванием логотипов будущих процессоров.

В базе данных бюро по регистрации патентов и торговых марок США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) обнаружилась свежая патентная заявка Intel, содержащая обновленные варианты уже хорошо знакомых нам логотипов процессорного гиганта, а также новую торговую марку Evo.

В базе ведомства появился обновленный логотип Core i3 и новый Evo. Новые лого Core i5, Core i7 и Core i9, а также Celeron и Pentium в базе отсутствуют (пока). База данных USTPO как правило хранит базовые логотипы в формате градаций серого, так что, скорее всего, маркировка для реальных продуктов будет выполнена в цвете.

Вполне логично предположить, что новая торговая марка Evo предназначена для будущего 12-го поколения процессоров Core семейства Alder Lake, которые должны выйти во втором полугодии 2021-го. Отличительной особенностью этих процессоров с новым разъемом LGA1700, как известно, станет гетерогенная структура с объединением высокопроизводительных ядер (Golden Cove) и энергоэффективных ядер (Gracemont) по аналогии с технологией ARM big.LITTLE, успешно использующийся в мобильных процессорах ARM с 2011 года, и ее современной итерации DynamIQ. Напомним, схожий подход с разделением CPU на кластеры Intel использовала в нынешних мобильных чипах Lakefield.

Источник: Videocardz и PCGamer