Cyberpunk 2077 в итоге получит многопользовательский режим, но не сразу, а после выхода игры и дополнений

Создатели Cyberpunk 2077 объявили о том, что приключенческий экшн обзаведётся мультиплеером, но, похоже, придётся подождать какое-то время, прежде чем вы сможете сыграть в него. По словам CD Projekt RED, многопользовательский режим будет доступен после запуска игры в апреле 2020 года и выхода нескольких дополнений. Это может означать, что компонент мультиплеера находится ещё в разработке.

Согласно плану студии, релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля следующего года. Далее следуют небольшие бесплатные дополнения, после которых выйдет крупное платное сюжетное дополнение уровня «Каменных сердец» и «Крови и вина». После всего этого ожидается запуск мультиплеера, скорее всего, не раньше 2021 года.

2/2 The plan for now is to deliver Cyberpunk 2077 in April, then follow up with DLCs (free!) and single player content, and — once we’re done — invite you for some multiplayer action.

