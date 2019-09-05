Cyberpunk 2077 в итоге получит многопользовательский режим, но не сразу, а после выхода игры и дополнений





Создатели Cyberpunk 2077 объявили о том, что приключенческий экшн обзаведётся мультиплеером, но, похоже, придётся подождать какое-то время, прежде чем вы сможете сыграть в него. По словам CD Projekt RED, многопользовательский режим будет доступен после запуска игры в апреле 2020 года и выхода нескольких дополнений. Это может означать, что компонент мультиплеера находится ещё в разработке.

Согласно плану студии, релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля следующего года. Далее следуют небольшие бесплатные дополнения, после которых выйдет крупное платное сюжетное дополнение уровня «Каменных сердец» и «Крови и вина». После всего этого ожидается запуск мультиплеера, скорее всего, не раньше 2021 года.

2/2 The plan for now is to deliver Cyberpunk 2077 in April, then follow up with DLCs (free!) and single player content, and — once we’re done — invite you for some multiplayer action. — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) September 4, 2019

К сожалению, каких-либо подробностей о многопользовательском режиме в Cyberpunk 2077 пока нет. На днях менеджер сообщества CD Projekt RED подтвердил в Твиттере, что по большей части игра с открытым миром будет только от первого лица. Такое решение было принято, чтобы игроки могли достичь полного погружения в игру.

Cyberpunk 2077 анонсировали в 2012 году и уже через год студия обмолвилась о возможности запуска мультиплеера. Игра выйдет сразу на PS4, Xbox One, PC, а чуть позже появится и в Google Stadia. А пока есть время, можно ещё раз пересмотреть 15 минут геймплея с выставки Gamescom.

Источник: The Verge