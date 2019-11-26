Давид Арахамия: Bakcell, новый владелец Vodafone Украина, планирует инвестировать в оператора мобильной связи $400 млн

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После вчерашнего объявления о приобретении мобильного оператора Vodafone Украина азербайджанской компанией Bakcell, секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия заявил, что новые владельцы намерены инвестировать в развитие своего нового украинского бизнеса $400 млн.

«У МТС не было никаких инвестиционных планов здесь, а новые владельцы уже закомитили $400 млн на развитие в Украине. Плюс холдинг (NEQSOL Holding, владеющий Bakcell) рассматривает еще ряд инвестиционных проектов в нашей стране», — написал Давид Арахамия на своей Facebook-странице.

По словам Арахамии, чтобы оценить влияние сделки на индустрию, нужно выложить много информации с ограниченным доступом.

«Первая сделка за 90 дней — $734 млн и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала. На данный момент важно знать, что пассивный инвестор, который ищет экзит, поменялся на активного, который ищет экспансию», — пояснил нардеп.

Арахамия уточнил, что новый инвестор для компании был найден Национальным инвестиционной советом. Среди владельцев этой компании, по его словам, есть инвесторы из Азербайджана и Катара. Он также анонсировал еще три крупных соглашения в Украине общей стоимостью $1,4 млрд, однако отметил, что не уверен, что их успеют закрыть до конца текущего года.

Напомним, что вчера было объявлено, что российская компания МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина», за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов.

Источник: ЭП