Держспецзв’язку: Україна має просувати вітчизняні ІТ-компанії на міжнародних ринках





Україні потрібно запозичувати досвід інших держав у просуванні вітчизняних ІТ-компаній на міжнародних ринках. Про це, виступаючи на демодні Кіберакселератора – першого українського акселератора у сфері кібербезпеки для продуктових і сервісних компаній, сказав заступник Голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

Він поділився досвідом інших країн у підтримці розвитку бізнесу державою на прикладі візиту представників Держспецзв’язку та Національного координаційного центру кібербезпеки РНБО до Естонії, де було проведено зустрічі із бізнес-спільнотою цієї країни.

«Тоді ми побачили підтримку, яку держава надає ІТ-компаніям. Держспецзв’язку, проводячи численні кібердіалоги з іншими країнами, також готова просувати у світі послуги українських кібербезпекових компаній», – зауважив Віктор Жора.

Він також висловив переконання, що за правильного підходу – не за горами часи, коли представники Служби в межах проведення кібердіалогів з іншими країнами розказуватимуть не про проблеми, а про стартапи, передові технології та сучасні сервіси, які надає український бізнес, таким чином розвиваючи експорт послуг українських компаній.

Нагадаємо, що Кіберакселератор проводить команда SocialBoost у межах Проекту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Мета цієї чотирирічної ініціативи – підсилення української кіберстійкості та розвиток ринку: невід’ємна частина розбудови кібербезпеки державного рівня.

Демодень був завершальним етапом тримісячної програми, що стартувала у червні та була спрямована на покращення бізнесу, операційної ефективності; стратегічний розвиток і технічний прогрес учасників. Упродовж акселерації команди запускали пілотні проекти з провідними банками, відкривали нові напрямки бізнесу, сфокусовані на критичній інфраструктурі, та збільшували продажі.

Джерело: Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України