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Дисплей складного смартфона Motorola Razr начал расслаиваться после недели использования

Дисплей складного смартфона Motorola Razr начал расслаиваться после недели использования

Дисплей складного смартфона Motorola Razr начал расслаиваться после недели использования


Новый складной смартфон Motorola Razr оказался проблемным устройством. Он дорогой, имеет посредственную камеру и скрипучий шарнир, а дисплей выглядит неровным. Теперь к перечню этих нареканий добавилась новая жалоба. Зафиксирован как минимум один случай отделения гибкого дисплея от пластикового защитного покрытия. Это отделение зафиксировано в районе шарнира.

Издание Inputmag опубликовало материал, в котором перечисляются проблемы, связанные с эксплуатацией Motorola Razr. При этом отмечается, что устройство было в распоряжении редакции немногим более недели. И после столь небольшого срока эксплуатации обнаружилось, что дисплей начал отделяться от верхнего слоя прозрачного пластика. Это произошло как раз на уровне шарнира – в месте постоянного сгибания дисплея. На представленных ниже фотографиях хорошо заметна воздушная прослойка, образовавшаяся между дисплеем и защитным слоем.

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Место отслоения не только выглядит плохо. Образовавшийся воздушный пузырёк также влияет на работу сенсорного дисплея. Часть дисплея над пузырьком по-прежнему реагируют на прикосновения, но середина дисплея «не самая отзывчивая».

Пока не совсем понятно, как именно появился этот воздушный пузырь. Отмечается, что смартфон не падал и никогда не был мокрым или даже влажным. Было выдвинуто предположение, что отслоение может быть связано с изменениями температуры, вызванными использованием мобильного устройства на улице в холодную погоду, а затем снова в тёплой квартире. Однако трудно понять, действительно ли это вызвало появление пузыря.

Компания Motorola пока никак не прокомментировала этот случай.

Источник: The Verge

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