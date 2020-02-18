Дисплей складного смартфона Motorola Razr начал расслаиваться после недели использования





Новый складной смартфон Motorola Razr оказался проблемным устройством. Он дорогой, имеет посредственную камеру и скрипучий шарнир, а дисплей выглядит неровным. Теперь к перечню этих нареканий добавилась новая жалоба. Зафиксирован как минимум один случай отделения гибкого дисплея от пластикового защитного покрытия. Это отделение зафиксировано в районе шарнира.

Издание Inputmag опубликовало материал, в котором перечисляются проблемы, связанные с эксплуатацией Motorola Razr. При этом отмечается, что устройство было в распоряжении редакции немногим более недели. И после столь небольшого срока эксплуатации обнаружилось, что дисплей начал отделяться от верхнего слоя прозрачного пластика. Это произошло как раз на уровне шарнира – в месте постоянного сгибания дисплея. На представленных ниже фотографиях хорошо заметна воздушная прослойка, образовавшаяся между дисплеем и защитным слоем.

Место отслоения не только выглядит плохо. Образовавшийся воздушный пузырёк также влияет на работу сенсорного дисплея. Часть дисплея над пузырьком по-прежнему реагируют на прикосновения, но середина дисплея «не самая отзывчивая».

Пока не совсем понятно, как именно появился этот воздушный пузырь. Отмечается, что смартфон не падал и никогда не был мокрым или даже влажным. Было выдвинуто предположение, что отслоение может быть связано с изменениями температуры, вызванными использованием мобильного устройства на улице в холодную погоду, а затем снова в тёплой квартире. Однако трудно понять, действительно ли это вызвало появление пузыря.

Компания Motorola пока никак не прокомментировала этот случай.

Источник: The Verge