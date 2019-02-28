«До 1700 МБ/с при чтении и 1480 МБ/с при записи»: Sony анонсировала карты памяти CFexpress Type B

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Sony анонсировала высокопроизводительные карты памяти CFexpress Type B (CFx Type B), которые предназначены для профессионального и промышленного использования. Они соответствуют спецификациям стандарта CFexpress, продвигаемого организацией Compact Flash Association, и оснащаются интерфейсом PCIe Gen3.

Карты характеризуются скоростью чтения и записи 1700 МБ/с и 1480 МБ/с соответственно. Это втрое выше значений скоростных показателей самой быстрой карты памяти Sony CFast.

К другим достоинствам новинок можно отнести защищенный от статического электричества и рентгеновского излучения ударопрочный корпус, а также способность работать в широком диапазоне температур.

Одновременно был представлен картридер Sony CFexpress MRW-G1, специально оптимизированный для работы с картами CFexpress Type B. Он также совместим с картами Sony XQD серий G и M.

Карты памяти Sony CFx Type B будут предложены в вариантах емкостью 128, 256 и 512 ГБ. Первой в продаже в начале лета 2019 года появится модель на 128 ГБ, а потом к ней присоединятся модели объемом 256 ГБ и 512 ГБ. Увы, о ценах пока данных нет.

Источник: Sony