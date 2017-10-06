Емкость аккумулятора Huawei Mate 10 составит 4000 мА•ч, что больше чем у любого другого флагмана на рынке (+ «живые» фото версии Mate 10 Pro)

Последнее время официальная страничка китайского производителя Huawei в соцсети Twitter прямо-таки изобилует тизерами грядущего флагманского смартфона Huawei Mate 10, который, если верить недавним утечкам, выйдет на рынок сразу в четырех версиях с оригинальными программными возможностями. И если все предыдущие тизеры были весьма расплывчатыми и не содержали никаких подробностей, то новое анимированное изображение является вполне конкретным, указывая точную емкость АКБ.

#ThatFeelingWhen your battery lasts all day on a single charge…#HuaweiMate10 coming 16th October 2017. pic.twitter.com/m0zmyIDk5k — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 5, 2017

Итак, емкость аккумулятора Huawei Mate 10 составит приличные 4000 мА•ч, что значительно больше, чем у любого из смартфонов, с которыми устройству китайского производителя предстоит конкурировать. Чтобы не быть голословным, Galaxy Note8 – 3300 мА•ч, iPhone X – 2716 мА•ч, LG V30 – 3300 мА•ч, Xperia XZ Premium – 3230 мА•ч, Xiaomi Mi Mix 2 – 3400 мА•ч и Pixel 2 XL, подобравшийся наиболее близко, – 3520 мА•ч. Конечно, многие наверняка вспомнят о Xiaomi Mi Max 2 с аккумулятором на 5300 мА•ч, но эта «птица» немного другого полета.

Производитель обещает, что Huawei Mate 10 сможет работать без подзарядки «целый день», хотя, честно говоря, от такой батареи и 10-нм процессора хотелось получить более впечатляющую автономность.

К слову, Huawei недавно зарегистрировала товарную марку U. Из описания (ПО и мобильные приложения для управления устройствами умного дома) ясно, что она предназначена для нового виртуального помощника компании. Логотип персонального помощника Huawei имеет вид двух переплетенных букв U. Будем надеяться, что в конечном итоге Huawei назовет своего помощника как-нибудь иначе, ведь, согласитесь, «Эй, Ю» – звучит не очень.

Еще в сети появились первые фотографии варианта Huawei Mate 10 Pro, которые позволяют оценить устройство крупнейшего китайского производителя вживую.

Huawei Mate 10 станет первым смартфон производителя, оснащенным однокристальной системой Kirin 970 с нейронным процессором (Neural Processing Unit, NPU). Также устройство получит сдвоенную камеру с диафрагмой F/1,6, которая вполне сможет составить конкуренцию решениям других производителей, и док-станцию, похожую на Samsung DeX Station.

Смартфон Huawei Mate 10 представят 16 октября. Напомним, ранее Huawei насмехалась над Apple, называя Huawei Mate 10 первым «смартфон с настоящим ИИ».