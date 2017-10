Емкость аккумулятора Huawei Mate 10 составит 4000 мА•ч, что больше чем у любого другого флагмана на рынке (+ «живые» фото версии Mate 10 Pro)

Последнее время официальная страничка китайского производителя Huawei в соцсети Twitter прямо-таки изобилует тизерами грядущего флагманского смартфона Huawei Mate 10, который, если верить недавним утечкам, выйдет на рынок сразу в четырех версиях с оригинальными программными возможностями. И если все предыдущие тизеры были весьма расплывчатыми и не содержали никаких подробностей, то новое анимированное изображение является вполне конкретным, указывая точную емкость АКБ.

#ThatFeelingWhen your battery lasts all day on a single charge…#HuaweiMate10 coming 16th October 2017. pic.twitter.com/m0zmyIDk5k

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 5, 2017