Европарламент проголосовал за полный запрет новых автомобилей с ДВС до 2035 года. На очереди — одобрение Совета ЕС

ЕС является крупнейшим в мире торговым блоком и домом для ключевых автопроизводителей, таких как Volkswagen и Mercedes-Benz Group.

Европейский парламент официально одобрил новые стандарты по выбросам транспортных средств, которые фактически запретят широкую продажу легковых автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания в 27 странах блока до 2035 года.

340 членов Европарламента проголосовали «за», 279 — «против», а 21 — воздержались. Первоначальная договоренность о законодательстве была достигнута в октябре 2022 года — правила предусматривают, что все новые легковые авто и микроавтобусы, которые будут продаваться в ЕС, должны иметь нулевые выбросы CO2.

Parliament has approved the new CO2 emissions reduction targets for new passenger cars and light commercial vehicles as part of the EU’s Fit for 55 package.

— European Parliament (@Europarl_EN) February 14, 2023