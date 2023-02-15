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Европарламент проголосовал за полный запрет новых автомобилей с ДВС до 2035 года. На очереди — одобрение Совета ЕС

Европарламент проголосовал за полный запрет новых автомобилей с ДВС до 2035 года. На очереди — одобрение Совета ЕС

ЕС является крупнейшим в мире торговым блоком и домом для ключевых автопроизводителей, таких как Volkswagen и Mercedes-Benz Group.

Европейский парламент официально одобрил новые стандарты по выбросам транспортных средств, которые фактически запретят широкую продажу легковых автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания в 27 странах блока до 2035 года.

340 членов Европарламента проголосовали «за», 279 — «против», а 21 — воздержались. Первоначальная договоренность о законодательстве была достигнута в октябре 2022 года — правила предусматривают, что все новые легковые авто и микроавтобусы, которые будут продаваться в ЕС, должны иметь нулевые выбросы CO2.

Чтобы стать полноценным законом правила должны пройти еще несколько этапов: в частности, получить одобрение Совета ЕС и публикацию в Официальном журнале ЕС. Reuters сообщает, что окончательное одобрение ожидают до марта, а значит Евросоюз уже на пути полного отказа от транспорта, работающего на двигателях внутреннего сгорания.

Предложенные правила — часть проекта под названием «Fit for 55», цель которого сократить выбросы в ЕС на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнем 2021 года). Bloomberg отмечает, что на автомобильный транспорт приходится около 1/5 выбросов в странах Евросоюза — то есть сокращение будет ключевым, если блок планирует стать углеродно-нейтральным к 2050 году.

Правила предусматривают исключения для компаний, производящих менее 10 тысяч автомобилей или 20 тысяч фургонов в год — от них потребуют достижения только окончательной цели к 2035 году (это так называемый «пункт Ferrari», предназначенный для защиты малых автопроизводителей).

Подобные планы рассматриваются в отношении автобусов и грузовиков, выбросы от которых хотят сократить на 90% к 2040 году.

«Такие цели создают ясность для автомобильной промышленности и стимулируют инновации и инвестиции для производителей автомобилей. Покупка и использование автомобилей с нулевым уровнем выбросов станет дешевле для потребителей, а рынок подержанных автомобилей будет появляться быстрее. Это делает экологическое вождение доступным для каждого», — говорит нидерландский политик Ян Уйтема.

Конечные сроки ЕС сходятся с планами, о которых объявили правительства других стран. В 2020 году Великобритания объявила о планах запретить продажу новых неэлектрических автомобилей до 2030 года и новых гибридных автомобилей до 2035 года. Калифорния, которая является одним из крупнейших авторынков в мире, хочет запретить продажу новых автомобилей с газовыми двигателями до 2035 года (другие штаты США могут последовать ее примеру в последующие годы).

К 2030 году подобных целей хотят достичь Швеция, Дания, Нидерланды и Израиль, а у Норвегии есть все шансы одержать победу в этой гонке — страна может полностью отказаться от новых авто с ДВС с 2023 по 2025 год (в январе 2022 года в Норвегии продали только 387 авто с двигателями внутреннего сгорания).

Источник: The Verge


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