Европарламент проголосовал за полный запрет новых автомобилей с ДВС до 2035 года. На очереди — одобрение Совета ЕС

ЕС является крупнейшим в мире торговым блоком и домом для ключевых автопроизводителей, таких как Volkswagen и Mercedes-Benz Group.

Европейский парламент официально одобрил новые стандарты по выбросам транспортных средств, которые фактически запретят широкую продажу легковых автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания в 27 странах блока до 2035 года.

340 членов Европарламента проголосовали «за», 279 — «против», а 21 — воздержались. Первоначальная договоренность о законодательстве была достигнута в октябре 2022 года — правила предусматривают, что все новые легковые авто и микроавтобусы, которые будут продаваться в ЕС, должны иметь нулевые выбросы CO2.

Parliament has approved the new CO2 emissions reduction targets for new passenger cars and light commercial vehicles as part of the EU’s Fit for 55 package. — European Parliament (@Europarl_EN) February 14, 2023

Чтобы стать полноценным законом правила должны пройти еще несколько этапов: в частности, получить одобрение Совета ЕС и публикацию в Официальном журнале ЕС. Reuters сообщает, что окончательное одобрение ожидают до марта, а значит Евросоюз уже на пути полного отказа от транспорта, работающего на двигателях внутреннего сгорания.

Предложенные правила — часть проекта под названием «Fit for 55», цель которого сократить выбросы в ЕС на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнем 2021 года). Bloomberg отмечает, что на автомобильный транспорт приходится около 1/5 выбросов в странах Евросоюза — то есть сокращение будет ключевым, если блок планирует стать углеродно-нейтральным к 2050 году.

Правила предусматривают исключения для компаний, производящих менее 10 тысяч автомобилей или 20 тысяч фургонов в год — от них потребуют достижения только окончательной цели к 2035 году (это так называемый «пункт Ferrari», предназначенный для защиты малых автопроизводителей).

Подобные планы рассматриваются в отношении автобусов и грузовиков, выбросы от которых хотят сократить на 90% к 2040 году.

«Такие цели создают ясность для автомобильной промышленности и стимулируют инновации и инвестиции для производителей автомобилей. Покупка и использование автомобилей с нулевым уровнем выбросов станет дешевле для потребителей, а рынок подержанных автомобилей будет появляться быстрее. Это делает экологическое вождение доступным для каждого», — говорит нидерландский политик Ян Уйтема.

Конечные сроки ЕС сходятся с планами, о которых объявили правительства других стран. В 2020 году Великобритания объявила о планах запретить продажу новых неэлектрических автомобилей до 2030 года и новых гибридных автомобилей до 2035 года. Калифорния, которая является одним из крупнейших авторынков в мире, хочет запретить продажу новых автомобилей с газовыми двигателями до 2035 года (другие штаты США могут последовать ее примеру в последующие годы).

К 2030 году подобных целей хотят достичь Швеция, Дания, Нидерланды и Израиль, а у Норвегии есть все шансы одержать победу в этой гонке — страна может полностью отказаться от новых авто с ДВС с 2023 по 2025 год (в январе 2022 года в Норвегии продали только 387 авто с двигателями внутреннего сгорания).

Источник: The Verge