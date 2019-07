Facebook еще не запустила криптовалюту Libra, а мошенники уже вовсю обрабатывают пользователей

Расследование The Washington Post выявило дюжину учётных записей, страниц и групп в социальных сетях Facebook и Instagram, которые ложно выдают себя за официальные центры обработки криптовалюты Libra. В некоторых случаях эти страницы предлагали купить криптовалюту со скидкой на сторонних сайтах.

Учитывая широкое распространение мошенничества с криптовалютами, наблюдавшегося в последние годы, неудивительно, что мошенники также обратили внимание и на Libra. Однако вызывает удивление тот факт, что Facebook, похоже, не была подготовлена к притоку обманщиков на свой собственный сервис и вяло реагирует на такие способы мошенничества. Те страницы, которые предлагали «купить Libra со скидкой» на сторонних сайтах, фактически были удалены только после того, как редакция The Washington Post сообщила о них в Facebook. Сама соцсеть, судя по всему, не предпринимала попыток выявить такие факты мошенничества. При этом компания пытается всячески убедить регулирующие органы по всему миру в своей способности обрабатывать и обслуживать глобальную криптовалюту.

На многих поддельных страницах, идентифицированных The Washington Post, используется логотип Facebook, официальные маркетинговые изображения Libra или фотографии генерального директора Facebook Марка Цукерберга. Одна страница связана с сайтом под названием BuyLibraCoins.com, который хорошо оформлен и содержит ссылки для покупки того, что, как утверждается, является токеном Libra. Другие страницы, похоже, были созданы для того, чтобы зарезервировать ключевые названия, связанные с Libra, для дальнейшего использования.

Это не первый раз, когда на Facebook фиксируется приток крипто-мошенников. Но на этот раз компания сама становится целью манипуляций и несёт потери (пока что имиджевые) в результате распространения подобных страниц.

В ответ на расследование The Washington Post представитель Facebook заявил следующее: «Facebook удаляет рекламу и страницы, которые нарушают наши правила, когда мы узнаем о них, и мы постоянно работаем над улучшением обнаружения мошенничества на наших платформах».

Справедливости ради нужно отметить, что Facebook — не единственная платформа, на которую нацелились мошенники, желающие снять сливки на шумихе вокруг криптовалюты Libra. The Washington Post сообщает, что мошеннические страницы также появлялись в Twitter и YouTube, а в прошлом месяце The Next Web сообщала о мошенническом сайте, который зарегистрировал домен Calìbra.com (обратите внимание на специальный символ). Сайт был настроен таким образом, чтобы выглядеть идентично официальному сайту Calibra.com, но использовался для рекламы «предварительной продажи» валюты Facebook. На сегодняшний день сайт, похоже, был закрыт.

Источник: The Verge