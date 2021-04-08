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Facebook не будет уведомлять пользователей о том, что их данные скомпрометированы в недавней крупной утечке

Facebook не будет уведомлять пользователей о том, что их данные скомпрометированы в недавней крупной утечке

Facebook не будет уведомлять пользователей о том, что их данные скомпрометированы в недавней крупной утечке


Как недавно стало известно, данные 533 млн учётных записей Facebook просочились в сеть и распространяются бесплатно. И теперь компания прокомментировала эту ситуацию.

Как заявил представитель Facebook, компания не будет уведомлять пользователей, чьи персональные данные пострадали в рамках данной утечки. Тому есть две причины. Во-первых, компания не уверена, что будет точно знать, каких именно пользователей нужно уведомить. Во-вторых, даже если пользователи будут осведомлены об этом, всё равно они ничего не смогут сделать с данными, ставшими общедоступными. Отметим, утечка данных включает сведения о полных именах, днях рождения, местоположении, номерах телефонов, идентификаторы Facebook, а в некоторых случаях – и адреса электронной почты.

Ранее Facebook заявила, что, по её мнению, речь идёт не о новой утечке, а данные были скопированы через её контактного импортёра ещё до сентября 2019 года, что является нарушением политики компании. Но это не совсем согласуется с тем фактом, что Facebook не высказывалась публично и не подавала исков против скандальной компании Clearview AI (предлагает решения для распознавания лиц, в том числе правоохранительным органам) за сбор фотографий из Instagram и Facebook.

Источник: The Verge

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