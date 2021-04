Facebook не будет уведомлять пользователей о том, что их данные скомпрометированы в недавней крупной утечке

Как недавно стало известно, данные 533 млн учётных записей Facebook просочились в сеть и распространяются бесплатно. И теперь компания прокомментировала эту ситуацию.

Как заявил представитель Facebook, компания не будет уведомлять пользователей, чьи персональные данные пострадали в рамках данной утечки. Тому есть две причины. Во-первых, компания не уверена, что будет точно знать, каких именно пользователей нужно уведомить. Во-вторых, даже если пользователи будут осведомлены об этом, всё равно они ничего не смогут сделать с данными, ставшими общедоступными. Отметим, утечка данных включает сведения о полных именах, днях рождения, местоположении, номерах телефонов, идентификаторы Facebook, а в некоторых случаях – и адреса электронной почты.

Over the last year, I have asked Facebook more than a dozen times if it will take legal action against Clearview AI for scraping what is likely millions of photos from Instagram and Facebook. No lawsuits have been filed and FB has said nothing on record.https://t.co/htkKCD5bT0

— Ryan Mac🙃 (@RMac18) April 7, 2021