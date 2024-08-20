Новости Игры 20.08.2024 в 17:11 comment views icon

Final Fantasy XVI выйдет на ПК в сентябре: уже доступна демоверсия

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Final Fantasy XVI выйдет на ПК в сентябре: уже доступна демоверсия

Раздел Игры выходит при поддержке?

Square Enix обнародовала дату выпуска ПК-версии игры Final Fantasy XVI. Однопользовательская ролевая игра впервые была запущена на PS5 в июне 2023 года, а в декабре и апреле этого года вышли два дополнения: Echoes of the Fallen и The Rising Tide, соответственно. Теперь к игре смогут присоединиться владельцы компьютеров. Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Йошида объявил в сентябре прошлого года, что RPG получит порт для ПК.

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В Square Enix обещают, что Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября 2024 года. Заинтересованные игроки уже могут оформить предварительный заказ на игру в Steam и Epic Games Store. Цена составляет 1399 грн. Также можно оформить предварительный заказ на полное издание, включающее все DLC. В таком случае цена составляет 1999 грн. Вместе с тем игрокам предлагается демоверсия игры в обоих магазинах. Прогресс из части демоверсии, охватывающей начальный раздел игры, будет перенесен в полную версию.

С момента первого запуска Final Fantasy XVI компания Square Enix представила многочисленные обновления для исправления ошибок и добавления функций для улучшения качества, включая функцию «быстрого завершения», чтобы вернуться к исполнителям квестов.

Источник: The Verge

Раздел Игры выходит при поддержке?

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