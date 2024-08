Final Fantasy XVI выйдет на ПК в сентябре: уже доступна демоверсия

Square Enix обнародовала дату выпуска ПК-версии игры Final Fantasy XVI. Однопользовательская ролевая игра впервые была запущена на PS5 в июне 2023 года, а в декабре и апреле этого года вышли два дополнения: Echoes of the Fallen и The Rising Tide, соответственно. Теперь к игре смогут присоединиться владельцы компьютеров. Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Йошида объявил в сентябре прошлого года, что RPG получит порт для ПК.

Final Fantasy XVI is coming to PC on September 17th!

Download and play the free demo from Steam or Epic Games Store now and pre-purchase today. #FF16 pic.twitter.com/7WjoixkDh1

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) August 19, 2024