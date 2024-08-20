Final Fantasy XVI выйдет на ПК в сентябре: уже доступна демоверсия

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Square Enix обнародовала дату выпуска ПК-версии игры Final Fantasy XVI. Однопользовательская ролевая игра впервые была запущена на PS5 в июне 2023 года, а в декабре и апреле этого года вышли два дополнения: Echoes of the Fallen и The Rising Tide, соответственно. Теперь к игре смогут присоединиться владельцы компьютеров. Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Йошида объявил в сентябре прошлого года, что RPG получит порт для ПК.

Final Fantasy XVI is coming to PC on September 17th! Download and play the free demo from Steam or Epic Games Store now and pre-purchase today. #FF16 pic.twitter.com/7WjoixkDh1 — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) August 19, 2024

В Square Enix обещают, что Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября 2024 года. Заинтересованные игроки уже могут оформить предварительный заказ на игру в Steam и Epic Games Store. Цена составляет 1399 грн. Также можно оформить предварительный заказ на полное издание, включающее все DLC. В таком случае цена составляет 1999 грн. Вместе с тем игрокам предлагается демоверсия игры в обоих магазинах. Прогресс из части демоверсии, охватывающей начальный раздел игры, будет перенесен в полную версию.

С момента первого запуска Final Fantasy XVI компания Square Enix представила многочисленные обновления для исправления ошибок и добавления функций для улучшения качества, включая функцию «быстрого завершения», чтобы вернуться к исполнителям квестов.

Источник: The Verge

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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