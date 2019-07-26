GE и LongWing Energy профинансируют строительство в Запорожской области ветроэлектростанции мощностью 98 МВт. Это тот самый долгострой EuroCape на 500 МВт за 700 млн евро

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Компании General Electric (GE) и LongWing Energy S.C.A. (“LongWing”) закрыли сделку долгового финансирования на сумму $150 млн для строительства первой очереди Запорожской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области мощностью 98 МВт. По плану, после введения в эксплуатацию эта ВЭС будет производить порядка 330 ГВт∙ч «зеленой» электроэнергии, чего достаточно для покрытия потребностей в электроэнергии примерно 170 тысяч средних домохозяйств.

Первая очередь будет включать 27 наземных ветрогенераторов GE Renewable Energy мощностью 3,6 МВт с диаметром турбины 137 метров, высотой мачты 110 метров и 15-летним соглашением о полном обслуживании («FSA»).

Напомним, эта станция – это старый проект EuroCapeNewEnergy, который реализуется с 2009 года. Изначально планировалось, что станция будет построена и введена в эксплуатацию в 2019 году, но, как это часто бывает, у старого инвестора возникли финансовые проблемы, после чего проект заморозили. GE Energy Financial Services (GE EFS), миноритарный инвестор проекта, после переговоров с финансовым учреждением правительства США OPIC добилась разморозки проекта.

Кроме GE и LongWing в проекте участвует VLC Renewables.

Строительство станции должно начаться в ближайшее время, а запуск запланирован на 2020 год. В дальнейшем мощность объекта путем введения новых очередей будет доведена до 500 МВт, что сделает объект крупнейшей ветроэлектростанцией в Украине и пятой – в Европе. Ранее говорилось, что общий объем инвестиций в станцию составит порядка 700 млн евро.

Остается добавить, что этот проект ВЭС – уже четвертый в Украине с участием корпорации GE.

Источник: GE