«Генри Форд перевернулся в гробу». Трамп разгневан намерениями автопроизводителей придерживаться стандартов по снижению выбросов





Президент США раскритиковал автопроизводителей Ford, Volkswagen, BMW и Honda за то, что они заключили соглашение с властями штата Калифорния, которое предусматривает поддержку более высоких экологических стандартов. Эта сделка противоречит усилиям администрации президента заморозить и в конечном счёте отменить нормы потребления топлива новыми автомобилями, принятые Агентством по охране окружающей среды США (EPA) при Бараке Обаме. Более того, Трамп уже провёл беседу с представителями других компаний – General Motors, Fiat Chrysler и Toyota – с целью заставить их придерживаться плана администрации.

Новое соглашение со штатом Калифорния обязывает вышеназванных автопроизводителей (и всех остальных, кто присоединится к ним) соблюдать стандарты относительно выбросов в окружающую среду, аналогичные тем, что были установлены законом при Обаме. Им придётся снизить общие выбросы своих новых автопарков до 2026 года, что, в свою очередь, должно сделать автомобили более экономичными. Mercedes-Benz называют следующим автопроизводителем, который, вероятнее всего, присоединится к четырём участникам сделки.

….that when this Administration’s alternative is no longer available, California will squeeze them to a point of business ruin. Only reason California is now talking to them is because the Feds are giving a far better alternative, which is much better for consumers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

В среду вечером Трамп написал в Twitter, что Генри Форд «перевернулся в гробу из-за слабости нынешних руководителей компании», заключивших сделку с властями Калифорнии. В ответ на это компания Ford заявила, что «гордится тем, что принимает правильные меры для защиты окружающей среды и при этом отстаивает доступность автомобилей для потребителей».

Автопроизводители изначально лоббировали план Трампа по ослаблению стандартов Обамы. Однако вместо того, чтобы ослабить установленные нормы потребления топлива, EPA и Национальная администрация безопасности дорожного движения в итоге предложили то, что равносильно полному отказу от них. По сути это заморозило бы нормы потребления топлива новыми автомобилями на уровне 2020 года и не менялось бы до 2026 года (4,3 литра на 100 км).

Администрация Трампа построила своё предложение на идее, что высокие стандарты эпохи Обамы сделают новые автомобили более дорогими, вынуждая потребителей либо покупать старые автомобили (что небезопасно), либо оставаться с тем, чем они уже владеют. Президент США частично привёл этот аргумент в Twitter, заявив, что даёт «политкорректным» автопроизводителям возможность снизить среднюю цену автомобиля более чем на $3000 в обмен на очень незначительное влияние на окружающую среду.

Ожидается, что позже в этом году EPA и Национальная администрация безопасности дорожного движения представят окончательный вариант плана администрации Трампа. На текущий момент представители ведомств пытаются провести технический и научный анализ, требуемый законом для внесения необходимых изменений.

Источник: The Verge