«Генри Форд перевернулся в гробу». Трамп разгневан намерениями автопроизводителей придерживаться стандартов по снижению выбросов

Президент США раскритиковал автопроизводителей Ford, Volkswagen, BMW и Honda за то, что они заключили соглашение с властями штата Калифорния, которое предусматривает поддержку более высоких экологических стандартов. Эта сделка противоречит усилиям администрации президента заморозить и в конечном счёте отменить нормы потребления топлива новыми автомобилями, принятые Агентством по охране окружающей среды США (EPA) при Бараке Обаме. Более того, Трамп уже провёл беседу с представителями других компаний – General Motors, Fiat Chrysler и Toyota – с целью заставить их придерживаться плана администрации.

Новое соглашение со штатом Калифорния обязывает вышеназванных автопроизводителей (и всех остальных, кто присоединится к ним) соблюдать стандарты относительно выбросов в окружающую среду, аналогичные тем, что были установлены законом при Обаме. Им придётся снизить общие выбросы своих новых автопарков до 2026 года, что, в свою очередь, должно сделать автомобили более экономичными. Mercedes-Benz называют следующим автопроизводителем, который, вероятнее всего, присоединится к четырём участникам сделки.

….that when this Administration’s alternative is no longer available, California will squeeze them to a point of business ruin. Only reason California is now talking to them is because the Feds are giving a far better alternative, which is much better for consumers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019