GitHub уволила почти всю команду инженеров в Индии – около 100 специалистов

Популярная платформа для разработчиков и дочерняя компания Microsoft увольняет работников из-за ослабления глобальных рыночных условий.

GitHub сократила более 100 рабочих мест на рынке Южной Азии – об этом первым сообщил Гергели Орош, бывший инженер-программист, управляющий информационным бюллетенем Pragmatic Engineer.

What I am hearing: GitHub’s India engineering team is no more. Yesterday, the complete dev team was let go at once. We’re talking of ~100 engineers. Engineers speculate this was done as teams were smaller than other locations, owning fewer & lower priority stuff. My thoughts: — Gergely Orosz (@GergelyOrosz) March 28, 2023

Представитель GitHub в комментарии TechCrunch сказал, что увольнение – это часть планов по оптимизации, о которой было объявлено в феврале. Компания действительно сообщала, что сократит 10% своей рабочей силы к концу квартала, который завершится в марте.

«В рамках плана реорганизации, обнародованного в феврале, мы сократили рабочую силу в рамках сложных, но необходимых решений и реорганизаций, чтобы защитить здоровье нашего бизнеса в краткосрочной перспективе и предоставить нам возможность инвестировать в долгосрочную стратегию», — сказал спикер.

Индия является одним из самых больших в мире рынков разработчиков и ключевым инженерным центром для многих крупных компаний.

Ранее GitHub сообщила об обновлении системы автодополнения кода Copilot, где отныне появится чат-бот, похожий на ChatGPT – он будет анализировать код на наличие уязвимостей в системе безопасности, объяснять, как работают блоки кода или даже переписывать некоторые его части.