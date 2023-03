GitHub уволила почти всю команду инженеров в Индии – около 100 специалистов

Популярная платформа для разработчиков и дочерняя компания Microsoft увольняет работников из-за ослабления глобальных рыночных условий.

GitHub сократила более 100 рабочих мест на рынке Южной Азии – об этом первым сообщил Гергели Орош, бывший инженер-программист, управляющий информационным бюллетенем Pragmatic Engineer.

What I am hearing: GitHub’s India engineering team is no more.

Yesterday, the complete dev team was let go at once. We’re talking of ~100 engineers. Engineers speculate this was done as teams were smaller than other locations, owning fewer & lower priority stuff. My thoughts:

— Gergely Orosz (@GergelyOrosz) March 28, 2023