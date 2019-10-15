Google анонсировала новую версию Google Assistant с существенным приростом скорости работы





Вместе со смартфонами Pixel 4 и другими аппаратными решениями компания Google также анонсировала и существенно доработанный виртуальный помощник Google Assistant второго поколения. Эта версия получила доработанный дизайн, повышенную скорость работы и некоторые новые функции.

Quickly open apps, search across your phone, and even multitask just by asking the Google Assistant. It’s integrated into #pixel4 to make everything you do with your phone easier. #madebygoogle pic.twitter.com/mY4nasSag1 — Google (@Google) October 15, 2019

В Google заявляют, что новый Assistant способен обрабатывать запросы и возвращать ответы значительно быстрее, чем предыдущая версия. В мае компания заявляла о 10-кратном приросте скорости. Однако не уточняется, затронет ли прирост производительности все команды, или лишь некоторые из них.

Во время презентации на сцене был показан прирост скорости работы ассистента. Помощник способен регистрировать следующие один за другим запросы и быстро генерировать результаты. Получение ответов занимает не более 1-2 секунд. Более того, во время презентации ведущий не использовал традиционную команду «Hey Google» для активации ассистента. Но не было сделано уточнение, является ли данная возможность штатной функцией нового Assistant или же это специальный режим для проведения презентации.

Первоначально новая версия Google Assistant появится на собственных смартфонах линейки Pixel.

Источник: The Verge