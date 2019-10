Google анонсировала новую версию Google Assistant с существенным приростом скорости работы

Вместе со смартфонами Pixel 4 и другими аппаратными решениями компания Google также анонсировала и существенно доработанный виртуальный помощник Google Assistant второго поколения. Эта версия получила доработанный дизайн, повышенную скорость работы и некоторые новые функции.

Quickly open apps, search across your phone, and even multitask just by asking the Google Assistant. It’s integrated into #pixel4 to make everything you do with your phone easier. #madebygoogle pic.twitter.com/mY4nasSag1

— Google (@Google) October 15, 2019