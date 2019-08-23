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Google Photos теперь позволяет находить текст в фотографиях, распознавать его и копировать для дальнейшего использования

Google Photos теперь позволяет находить текст в фотографиях, распознавать его и копировать для дальнейшего использования

Google Photos теперь позволяет находить текст в фотографиях, распознавать его и копировать для дальнейшего использования


Компания Google продолжает развивать свой сервис Google Photos и внедряет в него новые функции. На этот раз стала доступна возможность более широко задействовать возможности платформы искусственного интеллекта Lens, которая теперь позволяет производить поиск текста, запечатлённому на фотографиях или скриншотах. В дальнейшем этот найденный текст можно скопировать и вставить в документ или форму ввода.

В основе новых возможностей лежит техника OCR (optical character recognition – оптическое распознавание символов). Функция копирования/вставки основана на существующей способности Lens понимать и извлекать текст, найденный на фотографиях, будь то снимок экрана или фотография физического знака или документа.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно выбрать фотографию или скриншот в Google Photos, нажать на кнопку Lens, выделить нужный фрагмент текста, а затем его можно копировать и вставлять в нужное место.

Новые возможности уже доступны пользователям некоторых устройств на платформе Android, но на платформе iOS они ещё не активны. Также новая функция постепенно становится доступной и в веб-версии сервиса Google Photos.

Источник: The Verge

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