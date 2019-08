Google Photos теперь позволяет находить текст в фотографиях, распознавать его и копировать для дальнейшего использования

Компания Google продолжает развивать свой сервис Google Photos и внедряет в него новые функции. На этот раз стала доступна возможность более широко задействовать возможности платформы искусственного интеллекта Lens, которая теперь позволяет производить поиск текста, запечатлённому на фотографиях или скриншотах. В дальнейшем этот найденный текст можно скопировать и вставить в документ или форму ввода.

В основе новых возможностей лежит техника OCR (optical character recognition – оптическое распознавание символов). Функция копирования/вставки основана на существующей способности Lens понимать и извлекать текст, найденный на фотографиях, будь то снимок экрана или фотография физического знака или документа.

Wow, @googlephotos has OCR to turn screenshots into copy/paste text!

A. Open google photos and select screenshot

B. Pick “Lens” feature [image 1]

C. Highlight text [image 2]

D. Pick copy/paste [image 2,3]

Nicely done Google team! pic.twitter.com/Um49ika2yT

— 👨🏻‍💻☕️ (@hunterwalk) August 21, 2019