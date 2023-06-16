Google подала в суд на скамера, который зарабатывал на создании фальшивых компаний и отзывов в поисковике

Google будет судиться с мужчиной, по имени Итан Ху, который, согласно иску, злоупотреблял продуктами компании «для создания онлайн-списков несуществующих компаний с фальшивыми отзывами», которые впоследствии продавал другим фирмам, пытавшимся продвигать собственные результаты в поиске.

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За последние два года ответчик создал более 350 фальшивых бизнес-профилей с почти 14 000 отзывов. И хотя Google автоматически формирует списки, другие компании могут сделать это самостоятельно, подтвердив свою личность из-за голосового или видеозвонка с сотрудником компании.

Google говорит, что во время таких звонков мошенники использовали «сложный набор реквизитов», выдавая свои фальшивые объявления за список реальных предприятий.

В иск компания добавила фотографию Ху во время одного из таких звонков в июне 2021 года, где тот выдавал себя за несуществующего мануального терапевта Wilmington Chiro Health. В марте 2022 года скамер даже продемонстрировал работнику Google стенд с инструментами, чтобы подтвердить существование компании, занимающейся ремонтом гаражных дверей в Лос-Анджелесе; впоследствии эту же атрибутику он использовал при проверке двух других предприятий, расположенных в разных частях США.

Клиентов Ху искал через Facebook, где размещал рекламные объявления. В одном из случаев он попросил у потенциальных покупателей $1000 за доступ к списку фирм, занимающихся ремонтом сантехники в Монтерее, штат Калифорния.

Google требует возместить ущерб, а также навсегда запретить Ху и его соответчикам продавать или рекламировать услуги проверки для бизнес-профилей на ее платформе.

Источник: The Verge