Новости Украина 20.03.2024 в 11:23 comment views icon
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IdeaSoft запустила AI Hub с бесплатными лекциями об ИИ от спикеров из Google и Meta

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Украинская IT-компания IdeaSoft, часть Sigma Software Group, запустила IdeaSoft AI Hub опен сорс комьюнити с фокусом на Artificial Intelligence технологии.

Об этом редакции рассказали представители IdeaSoft.

В рамках проекта будут происходить:

  • бесплатные лекции;
  • вебинары;
  • образовательные события от ведущих мировых технологических компаний

Среди спикеров лекций, воркшопов, и конференций будут специалисты из Google, Meta, и многих других ключевых игроков индустрии. Все события будут бесплатными для участников и будут проводиться несколько раз в месяц.

Первая бесплатная онлайн-лекция состоится уже в этот четверг, 21 марта, в Zoom. Спикером станет Владимир Кирилюк, Front-End Magician in Google с темой «Технологии Google: Обработка видео в браузере и инновационные решения Machine Learning с минимальным количеством кода»Владимир расскажет о:

  • Google Meet и Virtual Try On как работают эти технологии и как вы можете попробовать их;
  • Решение MediaPipe библиотеки и инструменты, чтобы быстро применять техники искусственного интеллекта (AI) и Machine Learning в ваших приложениях.

Зарегистрироваться на первую бесплатную встречу можно здесь

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«Сейчас мы ведем переговоры с ключевыми игроками рынка, и планируем серию онлайн-митапов, на которых специалисты различных компаний будут делиться своими наработками, юзкейсами, опытом. Мы не будем ограничиваться только ИИ технологиями, но фокус однозначно будет на Artificial Intelligence», рассказывает СОО IdeaSoft Анна Даценко. 

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