Игра Fortnite снова может стать доступной на iOS – через сервис NVIDIA GeForce Now





В результате обострения разногласий между компаниями Apple и Epic Games из магазина приложений App Store исчезла игра Fortnite. Это стало следствием того, что Epic Games добавила в Fortnite альтернативные способы оплаты, которые позволяли бы избежать выплаты большой комиссии в пользу Apple (30%). И пока компании продолжают выяснять отношения в суде, владельцы мобильных устройств Apple лишены возможности запускать игру Fortnite.

Но в скором времени ситуация может измениться, хотя игра может и далее быть недоступной в App Store. По данным BBC, владельцы iPhone и iPad смогут запускать Fortnite посредством облачного игрового сервиса NVIDIA GeForce Now. Хотя сервис всё ещё недоступен для платформы iOS, соответствующий официальный анонс ожидается накануне праздничного сезона.

Предполагается, что сервис GeForce Now будет работать в рамках браузера Safari, а не в качестве отдельного приложения. Это вызвано ограничениями Apple, накладываемыми на сервисы потоковой передачи игр, которые затрудняют их поддержку через App Store. Сервис позволяет транслировать игровой процесс из своей личной библиотеки игр на ноутбуки, смартфоны и другие устройства, которые иначе не смогли бы запускать их должным образом или полностью не поддерживают возможность запуска таких игр. Стандартный тарифный план Founders на текущий момент стоит $5 в месяц. Также доступна возможность играть бесплатно, но на протяжении ограниченного периода времени.

Запуск Fortnite через NVIDIA GeForce Now имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести саму возможность запуска игры на мобильных устройствах Apple после удаления проекта из App Store. Кроме того, благодаря тому, что фактически игра запускается и обрабатывается на мощных серверах NVIDIA, в визуальном плане она может выглядеть более качественно, чем при игре на самом мобильном устройстве. Вместе с тем, при запуске игры через браузер игрокам, вероятно, придётся мириться с некоторыми задержками, вызванными передачей данных через интернет.

Отметим, у Apple имеются разногласия и с другими крупными технологическими компаниями из-за ограничений App Store. После публичной ссоры с Microsoft из-за отказа поддерживать её сервис xCloud, Apple заявила, что «разработчики могут выбрать способ доступа ко всем пользователям iPhone и iPad через интернет посредством Safari и других браузеров в App Store». Тем самым подразумевается, что такой обходной путь является легальным. Epic Games и NVIDIA как раз и могут воспользоваться таким обходным путём для возврата Fortnite на iOS.

Источник: The Verge