Илон Маск рассказал, что Starship будет готов к первому орбитальному полету уже в июле, а следующие пары корабля и ускорителя — ежемесячно

CEO SpaceX Илон Маск опубликовал в своем твиттере фото Starship SN24 для первого орбитального полета в производственном цехе High Bay и поделился апдейтом о сроках выполнения программы лётных испытаний.

Основатель и гендиректор SpaceX рассказал, что 13 июня лично посещал Mega Bay и High Bay, где ведется сборник Super Heavy и Starship . По итогам инспекции Илон Маск сообщил, что при сохранении текущих темпов работ система — корабль Starship SN24 и сверхтяжелая первая степень Super Heavy B7 для него — будет готова к первому орбитальному полету уже в июле.

Техническая готовность системы к полету совсем не означает, что сам запуск состоится в июле — SpaceX еще предстоит выполнить все 75 мер, которые требует от нее регулятор FAA, и получить лицензию на запуск. Тем не менее есть неплохие шансы, что SpaceX сможет осуществить запуск до конца лета 2022 года, как планировалось последние несколько месяцев. Если нет, то очень вероятно, что он состоится до конца 2022 года.

We will have a second Starship stack ready to fly in August and then monthly thereafter

— Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2022