Intel выпустила 4-ядерный процессор Core i3-10100F без графического ядра по цене $79-97





Компания Intel расширила модельный ряд настольных процессоров 10-го поколения, выпустив новую бюджетную модель Core i3-10100F. Он дополняет уже существующие модели Core i3-10100, i3-10100T, i3-10100E и i3-10100TE, которые незначительно отличаются по назначению.

Новый чип Intel Core i3-10100F представляет собой модификацию стандартного процессора Core i3-10100, но не содержит интегрированного графического ядра, что позволило снизить его цену. В результате цена новинки оказалась в диапазоне до $100. Новый процессор Core i3-10100F будет продаваться по цене $79-97. Intel указывает диапазон цен, а не конкретную стоимость. Вероятно, фактическая цена будет зависеть от объёма заказов. Для сравнения, стандартная версия Core i3-10100 оценивается в $122. Новый процессор является 4-ядерным решением (с поддержкой 8 потоков инструкций), он обладает базовой частотой 3,6 ГГц и частотой в режиме Turbo Boost 2.0 на уровне 4,3 ГГц. Показатель TDP составляет 65 Вт.

Благодаря более доступной цене новый чип Core i3-10100F сможет более успешно конкурировать с процессором AMD Ryzen 3 3300X, который предлагает почти такую же конфигурацию. Он включает 4 вычислительных ядра, поддерживает 8 потоков инструкций и работает на такой же повышенной частоте 4,3 ГГц. Вместе с тем, чип AMD обладает и некоторыми преимуществами, такими как на 200 МГц более высокая базовая частота и на 10 МБ больше кэш-памяти третьего уровня. Однако AMD Ryzen 3 3300X стоит дороже – $120.

Источник: videocardz