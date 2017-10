Искусственный интеллект Intel помог создать спецэффекты в музыкальном видеоклипе

Искусственный интеллект постепенно проникает во всё новые сферы. Так, компания Intel заявила, что видеоклип китайской певицы Крис Ли Rainy Day, But We Are Together стал первым музыкальным роликом, который опирается на технологию искусственного интеллекта.

Авторы видео создавали драматические спецэффекты на лице певицы (например, струйки воды и мерцающие звёзды), тренируя систему машинного обучения, чтобы мгновенно воссоздать лицо в 3D и отслеживать его движения в режиме реального времени, включая мимику. Вместо того, чтобы наносить метки для отслеживания на лицо Ли или вести съёмку определённым образом, творческая команда смогла сосредоточиться на съёмке сцен, которые выстраивались в соответствие с их художественными целями.

Данный клип является практически идеальной ситуацией для раскрытия возможностей искусственного интеллекта. Все эффекты применяются к практически неподвижному лицу Ли, к тому же, авторы не стремятся достичь абсолютного реализма.

