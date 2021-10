Исследование: Экстремальная жара всё больше воздействует на городское население

Группа учёных провела исследование того, как изменение климата и рост городского населения повлияли на потеплении в городах в течение последних десятилетий. В процессе исследования использовались температурные данные из 13115 городов в промежуток времени с 1983 по 2016 годы.

Как свидетельствует публикация на ресурсе Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), в промежуток времени с 1983 года по 2016 год воздействие жары на жителей городов увеличилось на 199% или на 2,1 млрд человеко-дней в год. Причинами такого состояния являются урбанизация (66%) и глобальное изменение климата (34%). Иными словами, люди больше подвергаются воздействию городской жары, в том числе, потому что в городах проживает всё больше людей. Хотя в разных регионах мира эти соотношения могут отличаться.

Отмечается, что за несколько минувших десятилетий во многих городах наблюдается увеличение количества жарких дней. В 2252 городах (17,17% от общего количества в исследовании) добавлялся как минимум один день экстремально опасной жары в год. Таким образом, за период исследования (34 года) таких дней в данных городах стало на целый месяц больше, чем было ранее. Увеличение количества жарких дней приводит к росту смертности. В жаркие дни наблюдаются дополнительные 4,7 смерти в день на 100 тыс. человек среди пожилого населения (в возрасте старше 64 лет). Особенно это заметно в крупных жарких городах, таких как Калькутта и Дели, где экстремальная жара проявляется более выраженно.

В результате глобального изменения климата уже наблюдается увеличение среднемировой температуры воздуха на 1,09 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. В городах это более заметно. Так, в городской местности стали наблюдаться такие метеорологические явления как городские острова тепла и тропические ночи. При этом более половины населения Земли проживает в городах и подвергаются воздействию волн жары, что снижает производительность труда, замедляет экономический рост, несёт опасность для здоровья и повышает риск смерти. Воздействие высокой температуры на организм усугубляется повышенной влажностью воздуха.

Напомним, ранее ООН опубликовала отчёт, демонстрирующий, как человеческая деятельность и потепление усиливают климатический кризис и экстремальные погодные явления. Затем учёный NASA более подробно объяснил, почему погодные условия на Земле становятся всё более экстремальными.