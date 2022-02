Исследование: загрязнение рек фармацевтическими препаратами обнаружено на всех континентах (и в Украине — тоже)

Природа страдает не только от микропластика. Широкомасштабное исследование загрязнения 258 рек мира на территории половины стран (в 36 государствах — впервые) 61 различным фармацевтическим препаратом показало, что более четверти водных артерий содержат потенциально токсичные концентрации антигистаминов и антибиотиков. В целом же фармацевтическое загрязнение присутствует в реках всех континентов. Также найдена взаимосвязь с уровнем безработицы и бедности населения. Чем этот показатель выше, тем грязнее вода. Об этом сообщили ученые из британского Йоркского университета, их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Science.

При этом наиболее загрязненные страны и регионы мира наименее изучены (а именно, страны Африки к югу от Сахары, Южная Америка и некоторые районы Южной Азии). Самый большой уровень загрязнения был вызван наличием большого количества мусора вдоль берегов, плохой инфраструктурой сточных вод и фармацевтическим производством, а также сбросом содержимого остаточных септических резервуаров в реки. Анализ проб воды проводился в Центре передового опыта в области масс-спектрометрии Йоркского университета.

Среди загрязняющих веществ, обнаруженных в потенциально опасных концентрациях:

пропранолол (бета-блокатор при проблемах с сердцем и высоком кровяном давлении)

сульфаметоксазол (антибиотик)

ципрофлоксацин (антибиотик)

лоратадин (антигистаминный препарат, применяется при аллергии)

В водах было также большое количество парацетамола, кофеина и никотина.

Известно, что противозачаточные средства могут влиять на развитие и размножение рыб, и ученые опасаются, что повышенное присутствие антибиотиков в реках может понизить их эффективность.

«Обычно происходит следующее: мы принимаем химические вещества, они оказывают на нас желаемое воздействие, а затем покидают наш организм. Теперь мы знаем, что даже самые современные эффективные очистные сооружения не способны полностью разложить эти соединения до того, как они попадут в реки или озера», — сказал BBC News доктор Джон Уилкинсон, руководивший исследованием.

В исследование включили такие реки, как Амазонка, Миссисипи, Темза и Меконг. Образцы воды были взяты из мест, простирающихся от деревни Яномами в Венесуэле, где не используются современные лекарства, до некоторых из самых густонаселенных городов планеты — Дели, Лондона, Нью-Йорка, Лагоса, Лас-Вегаса и Гуанчжоу.

Также пробы брали в местах политической нестабильности, таких, как Багдад, Западный берег реки Иордан и Яунде в Камеруне. Климат, в котором были получены образцы, варьировался от высокогорной альпийской тундры в Колорадо и полярных регионов Антарктиды до тунисских пустынь.

Среди авторов научной работы указан Юрий Вергелес, старший преподаватель кафедры инженерной экологии городов при Харьковском национальном университете городского хозяйства им. Бекетова. В Харькове же и брались пробы воды.

В 2020 году Государственное агентства водных ресурсов Украины впервые провело скрининг загрязняющих веществ в Дону, Днестре и Днепре. Образцы отправили в европейскую лабораторию. В пробах обнаружили, в том числе, пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы, наркотические препараты и канцерогены.