Ученые: микрочастиц пластика в арктических льдах гораздо больше, чем предполагалось ранее

Как сообщается в новом исследовании группы ученых Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера под руководством профессора Илки Пеекен, огромное количество микрочастиц пластика — размером менее 5 миллиметров — ныне активно скапливается в арктическом льду, который в будущем может стать очередным источником распространения пластика в мировом океане.

С целью оценить масштаб проблемы ученые при помощи новых технологий сканирования изучили состав ледяных пластов, которые были взяты в нескольких точках Северного Ледовитого океана с 2005 по 2015 год. Новый метод впервые позволил максимально детально изучить лед. Выяснилось, что в разных участках океана количество пластиковых микрочастиц на кубический метр варьируется от 1 до 12 млн штук — это примерно в тысячу раз больше, чем нашли ученые во время предыдущих экспериментов, в частности, во время похожего эксперимента, проведенного в 2014 году.