Калифорнийский стартап Pythom Space, стремящийся обойти SpaceX в марсианской гонке, буквально играет с огнем

Небольшой стартап Pythom Space поставил перед собой грандиозные планы по покорению Марса к 2024 году. Но если не получится — то к 2026-му. Именно такие цели преследуют соучредители Тина и Том Шегрен.

«Когда Колумб отплыл в Америку, были и лодки получше, и моряки. Но никто другой этого не сделал. Он сделал. Всего на это ушло три недели. Это было нетрудно, всех сдерживал страх. Считалось, что он упадет с края земли. Или будет съеден морскими чудовищами. Он показал… что это не так». Тина Шегрен

Стартап хочет построить ракету, космический корабль и посадочный модуль для Марса, и первым шагом является создание небольшой ракеты Eiger, способной поднять 150 кг на низкую околоземную орбиту. Согласно веб-сайту компании, 90% в традиционной космической отрасли уходит на персонал. И одной из областей, в которой Pythom экономит, является отдел безопасности и обеспечения миссии. 19 марта компания провела испытание первой ступени своей ракеты Eiger с одним двигателем. На полной первой ступени будет девять небольших двигателей.

Компания загрузила видео, содержащее кадры испытания, и судя по ролику, сотрудники Pythom очень небрежно обращались с гиперголическим топливом (фурфуриловым спиртом и азотной кислотой). В какой-то момент на видео компании можно увидеть несколько сотрудников, бегущих от расширяющегося облака пыли и выхлопных газов.

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Видео вызвало сотни откликов в Твиттере, в том числе негативные отзывы от глав других космических стартапов.

«Мы знали больше о ракетах, будучи еще студентами колледжа». Джордан Нун, соучредитель Relativity Space

Джефф Грисон, соучредитель XCOR Aerospace и руководитель разработки двигателей в Rotary Rocket, добавил: «Когда вы используете HNO 3 , вы получаете облака оксида азота. Это не весело».

When you decompose HNO3 with other things, you get nitric oxides in the cloud. This is Not Fun. — Jeff Greason (@JeffGreason) April 11, 2022

В Pythom Space отреагировали на критику, заявив, что «вам совершенно не хватает знаний о наших процедурах безопасности, но вы все же делаете быстрые выводы и суждения».