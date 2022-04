Калифорнийский стартап Pythom Space, стремящийся обойти SpaceX в марсианской гонке, буквально играет с огнем

Небольшой стартап Pythom Space поставил перед собой грандиозные планы по покорению Марса к 2024 году. Но если не получится — то к 2026-му. Именно такие цели преследуют соучредители Тина и Том Шегрен.

Стартап хочет построить ракету, космический корабль и посадочный модуль для Марса, и первым шагом является создание небольшой ракеты Eiger, способной поднять 150 кг на низкую околоземную орбиту. Согласно веб-сайту компании, 90% в традиционной космической отрасли уходит на персонал. И одной из областей, в которой Pythom экономит, является отдел безопасности и обеспечения миссии. 19 марта компания провела испытание первой ступени своей ракеты Eiger с одним двигателем. На полной первой ступени будет девять небольших двигателей.

Компания загрузила видео, содержащее кадры испытания, и судя по ролику, сотрудники Pythom очень небрежно обращались с гиперголическим топливом (фурфуриловым спиртом и азотной кислотой). В какой-то момент на видео компании можно увидеть несколько сотрудников, бегущих от расширяющегося облака пыли и выхлопных газов.



Видео вызвало сотни откликов в Твиттере, в том числе негативные отзывы от глав других космических стартапов.

Джефф Грисон, соучредитель XCOR Aerospace и руководитель разработки двигателей в Rotary Rocket, добавил: «Когда вы используете HNO 3 , вы получаете облака оксида азота. Это не весело».

When you decompose HNO3 with other things, you get nitric oxides in the cloud. This is Not Fun.

— Jeff Greason (@JeffGreason) April 11, 2022