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Kensington показала модульную зарядку StudioCaddy для устройств Apple

Kensington показала модульную зарядку StudioCaddy для устройств Apple

Kensington показала модульную зарядку StudioCaddy для устройств Apple


Популярный производитель аксессуаров Kensington представил новую зарядную станцию сразу для нескольких девайсов от Apple. Новинка получила название StudioCaddy. Она имеет интегрированную Qi-зарядку и предназначена для экономии места на вашем рабочем столе.

Модульная конструкция StudioCaddy позволяет удобно расположить и подзаряжать ваш MacBook, iPad, iPhone, AirPods и Apple Watch.

Kensington показала модульную зарядку StudioCaddy для устройств Apple

Аксессуар состоит из двух частей: одна предназначена для хранения MacBook и iPad, вторая — для зарядки iPhone, AirPods и Apple Watch. Они могут соединяться при помощи магнитов. Сбоку зарядной док-станции предусмотрены порты USB-A и USB-C (до 20 Вт), при помощи которых можно подзарядить iPad и другие гаджеты.

Kensington показала модульную зарядку StudioCaddy для устройств Apple

Конечно, StudioCaddy совместима и с Windows-ноутбуками и девайсами, поддерживающими Qi-зарядку. Но Kensington подчеркивает, что данный аксессуар создавался специально для устройств Apple. Стоимость новинки составляет $179.99.

Источник: 9to5mac

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