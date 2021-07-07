Kensington показала модульную зарядку StudioCaddy для устройств Apple

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Популярный производитель аксессуаров Kensington представил новую зарядную станцию сразу для нескольких девайсов от Apple. Новинка получила название StudioCaddy. Она имеет интегрированную Qi-зарядку и предназначена для экономии места на вашем рабочем столе.

Модульная конструкция StudioCaddy позволяет удобно расположить и подзаряжать ваш MacBook, iPad, iPhone, AirPods и Apple Watch.

Аксессуар состоит из двух частей: одна предназначена для хранения MacBook и iPad, вторая — для зарядки iPhone, AirPods и Apple Watch. Они могут соединяться при помощи магнитов. Сбоку зарядной док-станции предусмотрены порты USB-A и USB-C (до 20 Вт), при помощи которых можно подзарядить iPad и другие гаджеты.

Конечно, StudioCaddy совместима и с Windows-ноутбуками и девайсами, поддерживающими Qi-зарядку. Но Kensington подчеркивает, что данный аксессуар создавался специально для устройств Apple. Стоимость новинки составляет $179.99.

Источник: 9to5mac