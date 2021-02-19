«Київський метрополітен» за 35 млн грн модернізував поїзд 80-х років випуску — тепер там корпус з склопластику, новий салон та інформер з місцезнаходженням в реальному часі
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв повідомив, що вагоноремонтний завод КП «Київський метрополітен» уперше самостійно провів модернізацію рухомого складу. Відремонтовано зчеп із 5-ти вагонів моделей 1981-1984 років випуску. Найближчим часом повністю оновлений поїзд вийде на синю лінію столичного метрополітену.
«Практично ми маємо новий поїзд метро – зручний як для пасажирів, так і для машиніста. Корпус вагонів зроблено зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки.
У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом.
Також уперше у київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів, що відображає схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда в реальному часі під час руху лінією», – повідомив заступник голови КМДА.
Олександр Густєлєв також звернув увагу, що у модернізованому поїзді підвищено надійність роботи електрообладнання та пожежної безпеки. Усі матеріали й обладнання для капітального ремонту були закуплені у вітчизняних постачальників через систему електронних закупівель ProZorro. Вартість модернізованого поїзда з 5-ти вагонів склала 35 млн грн.
Нагадаємо, що 11 березня 2021 року Київський метрополітен проведе аукціон по закупівлі 5 поїздів з відокремленими вагонами (25 вагонів) та 5 поїздів з наскрізним міжвагонним проходом (25 вагонів). Такий тип вагонів раніше не використовувався у столичній підземці. Новий рухомий склад планується використовувати на зеленій лінії після відкриття нових станцій “Мостицька” та “Проспект Правди”.
Джерело: КМДА