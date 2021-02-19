«Київський метрополітен» за 35 млн грн модернізував поїзд 80-х років випуску — тепер там корпус з склопластику, новий салон та інформер з місцезнаходженням в реальному часі

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв повідомив, що вагоноремонтний завод КП «Київський метрополітен» уперше самостійно провів модернізацію рухомого складу. Відремонтовано зчеп із 5-ти вагонів моделей 1981-1984 років випуску. Найближчим часом повністю оновлений поїзд вийде на синю лінію столичного метрополітену.

«Практично ми маємо новий поїзд метро – зручний як для пасажирів, так і для машиніста. Корпус вагонів зроблено зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки.

У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом.

Також уперше у київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів, що відображає схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда в реальному часі під час руху лінією», – повідомив заступник голови КМДА.