«Київстар» збільшив покриття 4G-мережі у 1195 населених пунктах, де проживає 493 тис. людей





Оператор стільникового зв’язку «Київстар» повідомив про збільшення покриття 4G-мережі у 19 областях України. Для цього оператор активував технологію LTE на 202 базових станціях.

Завдяки цьому доступ до можливостей зв’язку 4G отримали мешканці 1195 населених пунктів. Зокрема, в Кіровоградській області покриття 4G збільшено на території 372 населених пунктів, у Дніпропетровській – 196, Рівненській – 147, Донецькій – 120, Полтавській – 107 населених пунктах. Таким чином, в березні 2021 року ще 493 тис. людей отримали можливість користуватись 4G-зв’язку.

На поточний момент оператор «Київстар» встановив понад 23,6 тис. базових станцій. У тому числі на 14,7 тис. базових станцій активовано технологію LTE. Відтак, вже понад 87% населення України живе і працює у зоні покриття 4G «Київстар». У планах оператора – забезпечити до 2022 року можливість доступу до 4G для 90% населення України.

Мобільні оператори пришвидшили розвиток 4G-зв’язку завдяки використанню радіочастот в діапазоні 900 МГц, який є критичним для покриття найвіддаленіших куточків та автошляхів країни. Це стало можливим завдяки рефармінгу (обміну) радіочастотами відповідного діапазону. Базові станції цього діапазону забезпечують найбільший радіус дії, що дозволяє забезпечити зв’язок за межами населених пунктів.