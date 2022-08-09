Киберполиция при содействии «ПриватБанка» задержала группу злоумышленников, которые «отоваривали» украденные данные банковских карт украинцев

Сотрудники службы безопасности ПриватБанка разоблачили мошенническую схему, в результате чего сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям Черкасской области совместно со следственным управлением полиции Черкасской области задержали группу злоумышленников, проводивших расчеты в POS-терминалах, используя скомпрометированные данные банковских карт граждан.

Организовал противоправную деятельность 30-летний житель г. Смела, который через мессенджеры покупал базы со скомпрометированными данными банковских карт граждан. Привлекая к противоправной деятельности еще четырех граждан, злоумышленник «привязывал» банковские данные пострадавших к платежным системам и, используя технологию NFC, рассчитался ими в POS-терминалах.

Таким образом злоумышленники покупали технику, которую затем перепродавали. Также для присвоения денег граждан группировка регистрировала ФОП на подставных лиц, для получения собственных POS-терминалов и проведения расчетов с их использованием. Таким образом злоумышленники обманули граждан более чем на 2 миллиона гривен.

В ходе оперативных мер киберполицейские установили, что «продавцы» скомпрометированных банковских данных получали сведения благодаря фишингу. Фейковые ссылки копировали услуги доставки от площадок объявлений. В настоящее время личности злоумышленников, распространявших фишинговые ссылки, устанавливают правоохранители.

Курс Python Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

ПриватБанк напомнил, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками. Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные. Поэтому следует использовать только официальные сайты и каналы получения информации, проверять правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные.