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Киберполиция при содействии «ПриватБанка» задержала группу злоумышленников, которые «отоваривали» украденные данные банковских карт украинцев

Киберполиция при содействии «ПриватБанка» задержала группу злоумышленников, которые «отоваривали» украденные данные банковских карт украинцев

Сотрудники службы безопасности ПриватБанка разоблачили мошенническую схему, в результате чего сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям Черкасской области совместно со следственным управлением полиции Черкасской области задержали группу злоумышленников, проводивших расчеты в POS-терминалах, используя скомпрометированные данные банковских карт граждан.

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Организовал противоправную деятельность 30-летний житель г. Смела, который через мессенджеры покупал базы со скомпрометированными данными банковских карт граждан. Привлекая к противоправной деятельности еще четырех граждан, злоумышленник «привязывал» банковские данные пострадавших к платежным системам и, используя технологию NFC, рассчитался ими в POS-терминалах.

Таким образом злоумышленники покупали технику, которую затем перепродавали. Также для присвоения денег граждан группировка регистрировала ФОП на подставных лиц, для получения собственных POS-терминалов и проведения расчетов с их использованием. Таким образом злоумышленники обманули граждан более чем на 2 миллиона гривен.

В ходе оперативных мер киберполицейские установили, что «продавцы» скомпрометированных банковских данных получали сведения благодаря фишингу. Фейковые ссылки копировали услуги доставки от площадок объявлений. В настоящее время личности злоумышленников, распространявших фишинговые ссылки, устанавливают правоохранители.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

ПриватБанк напомнил, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками. Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные. Поэтому следует использовать только официальные сайты и каналы получения информации, проверять правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные.


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