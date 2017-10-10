Киевстар представил новые безлимитные тарифы: четыре припейд «Безлим Разговоры/Соцсети/Видео/Максимальный» и пять контрактных «Безлим/Extra/Silver/Gold/Platinum»

Оператор мобильной связи «Киевстар» сегодня официально представил новые безлимитные тарифы. Для абонентов предоплаченной связи доступны четыре тарифа «Безлим Разговоры», «Безлим Соцсети», «Безлим Видео» и «Максимальный Безлим», а контрактные абоненты могут выбрать один из пяти новых тарифов: «Безлим», «Безлим Extra», «Безлим Silver», «Безлим Gold» и «Безлим Platinum».

«Мы сделали безлим-тариф, который так ждали наши абоненты. И он просто прекрасен» — Петр Чернышов, президент Киевстар.

В тарифе «Максимальный Безлим» звонки в сети Киевстар и мобильный интернет предоставляются без ограничений. Отличительные особенности тарифа:

Использование мобильного интернета без ограничения скорости;

Возможность пользоваться всеми доступными в Украине сервисам без ограничений;

Сохранение максимального качества видео-стриминга;

Вторая SIM-карта для использования услуги «Интернет SIM-пара» включена в стоимость тарифа.

Впервые в Украине в тарифе «Безлим Видео» представлен полноценный безлимитный доступ к приложению Youtube. Нетарифицируемыми остаются также музыкальные и видео приложения Zvooq, Fonoteka, Megogo, Divan.TV и Домашнее ТВ от Киевстар. Абоненты могут без ограничений смотреть видео и слушать любимую музыку, не беспокоясь о мегабайтах на счету. Вторая SIM-карта для использования услуги «Интернет SIM-пара» тоже в комплекте стартового пакета.

Тарифные планы «Безлим Разговоры» и «Безлим Соцсети» предлагают сбалансированный пакет услуг: безлимитные звонки в сети крупнейшего телеком-оператора Украины, 500 МБ и 3000 МБ мобильного интернета соответственно, минуты для звонков на сети других мобильных операторов и нетарифицируемый доступ к социальным сетям и ряду образовательных сервисов.

«Мы подготовили отличное предложение не только для абонентов предоплаченной связи, но и для контрактных клиентов» – говорит Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Для них доступны пять новых тарифов: «Безлим», «Безлим Extra», «Безлим Silver», «Безлим Gold» и «Безлим Platinum». Преимущества для абонентов контрактного подключения в новых тарифах – это не только безлимитный мобильный интернет начиная с 95 грн, но и возможность пользоваться услугами сразу, оплачивая их в следующем месяце; планировать свои расходы и пополнять счет частями, приоритетное обслуживание и многое другое.

Абонентам предлагается от 100 до 4000 минут для звонков на сети других мобильных операторов и на стационарные номера, минуты для звонков за границу и мегабайты мобильного интернета в роуминге. Помимо этого, Киевстар предлагает своим контрактным клиентам уникальную услугу – голосовую «SIM-пару», которая даст возможность пользоваться сразу на двух девайсах не только интернетом и SMS, но и голосовыми услугами. В частности, осуществлять исходящие звонки со второй сим-карты.

Подключение к контрактным тарифным планам доступно всем украинцам в фирменных магазинах и центрах обслуживания Киевстар. С детальными условиями новых тарифных планов можно ознакомиться на официальном сайте Киевстар в разделе «Тарифы».

Напомним, что первые подробности о новой линейке «безлимитных» тарифов «Киевстар» стали известны в начале октября текущего года, затем эти же данные подтвердил Петр Чернышов на подведении итогов Телеком-акселератора Radar Tech 2.0 в Киеве.

Источник: Киевстар