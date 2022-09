Китай обвинил хакеров АНБ в краже космических данных из университета

Согласно выводам Китайского национального центра реагирования на компьютерные вирусы, Управление операций специализированного доступа Агентства национальной безопасности США осуществило атаки на Северо-Западный политехнический университет в Сиане. Внимания хакеров, якобы, удостоились данные программ по аэронавтике и космическим исследованиям.

В последние годы АНБ провело более 10 000 «злобных» кибератак на китайские цели, собрав более 140 гигабайт данных «большой ценности», говорится в сообщении. В июньском заявлении полиции Сианя говорится, что университет сообщил об обнаружении фишинговых писем, которые представляют «серьезную угрозу безопасности» для критически важных баз данных.

Телевидение страны и другие крупные государственные СМИ сообщили о предполагаемых взломах данных университета, который связан с Министерством промышленности и информационных технологий и проводит исследовательские программы в области аэронавтики, космонавтики и морских технологий.

Газета Коммунистической партии Global Times также написала о событии в Твиттере и разместила сообщение на своей странице в социальной сети Weibo. Эта новость стала самой популярной темой на Weibo в понедельник, собрав 210 млн просмотров.

#Exclusive: NSA’s TAO has conducted tens of thousands malicious attacks against targets in China, controlling large numbers of network devices to steal a high value of more than 140 GB of data: source. https://t.co/Z1EwmwUcnJ https://t.co/OzCMFq99w5

— Global Times (@globaltimesnews) September 5, 2022