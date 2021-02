Китайская станция «Тяньвэнь-1» вышла на околомарсианскую орбиту

Массовая миграция машин на Красную планету продолжается — вслед за арабской станцией Al Amal на орбиту вокруг Марса вышла китайская марсианская миссия «Тяньвэнь-1». По плану, через 2-3 месяца от орбитального зонда отделится посадочный модуль, который доставит на поверхность Марса первый китайский марсоход.

The day before Chinese New Year’s Eve, #Tianwen-1, China’s first Mars probe, successfully reached the Red Planet on Wednesday around 7:52 pm where it will celebrate a unique Spring Festival, following an epic seven-month journey of 400 million kilometers. https://t.co/RCzI1qa7F9 pic.twitter.com/8gcCmcXDBf

