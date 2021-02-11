Китайская станция «Тяньвэнь-1» вышла на околомарсианскую орбиту





Массовая миграция машин на Красную планету продолжается — вслед за арабской станцией Al Amal на орбиту вокруг Марса вышла китайская марсианская миссия «Тяньвэнь-1». По плану, через 2-3 месяца от орбитального зонда отделится посадочный модуль, который доставит на поверхность Марса первый китайский марсоход.

The day before Chinese New Year’s Eve, #Tianwen-1, China’s first Mars probe, successfully reached the Red Planet on Wednesday around 7:52 pm where it will celebrate a unique Spring Festival, following an epic seven-month journey of 400 million kilometers. https://t.co/RCzI1qa7F9 pic.twitter.com/8gcCmcXDBf — Global Times (@globaltimesnews) February 10, 2021

Миссия «Тяньвэнь-1», состоящая из орбитального зонда и посадочного модуля с первым китайским марсоходом, стартовала в июле прошлого года. Это первая автоматическая миссия Китая к Марсу. Весь перелет от Земли до Марса занял у станции семь месяцев. За это время она совершила несколько коррекций траектории полета, а также сделала серию снимков Марса, Земли и Луны и находящихся на борту аппаратов. 10 февраля 2021 года станция «Тяньвэнь-1» успешно совершила маневр торможения с последующим выходом на орбиту захвата вокруг Марса.

В ближайшие месяцы команда миссии будет тщательно исследовать район высадки в равнине Утопия, дожидаясь подходящего момента для отделения посадочного модуля. Высадка марсохода, который должен продемонстрировать успешную посадку с первой попытки и проработать на поверхности планеты не менее 90 марсианских суток, запланирована на конец апреля-май 2021 года. После отделения орбитальный аппарат перейдет на круговую орбиту и приступит к выполнению научной программы, рассчитанной на один марсианский год. Станция займется изучением ионосферы Марса и поисками залежей водяного льда. Также она создаст топографическую карту планеты и будет служить ретранслятором для марсохода, которому поручено изучить поверхностный слой Красной планеты и ее климат. В арсенале миссии находится 13 научных инструментов, шесть из которых установлены на марсоходе.

Ровно через неделю, 18 февраля, на Марс прибудет марсоход NASA «Персеверанс», несущий на себе беспилотный вертолет «Индженьюити». Ему предстоит пережить «семь минут ужаса», которые в свое время перенес «Кьюриосити».