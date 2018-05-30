Китай предложил странам-участницам ООН совместно использовать свою будущую космическую станцию

В следующем году Китай запустит свою крупнейшую орбитальную станцию, которая должна заработать до конца 2022 года. А пока этого не случилось, китайское аэрокосмическое агентство призывает остальные страны к сотрудничеству.

Китай приглашает все страны-члены ООН подать заявки на участие в космической программе, чтобы совместно эксплуатировать Китайскую космическую станцию (CSS). В своём призыве представители Поднебесной предлагают руководствоваться принятым 50 лет назад Договором о космосе, в котором в частности отмечается, что исследование космоса должно проводиться только в мирных целях.

«Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру, – с таким заявлением выступил Ши Джунцзюнь (Shi Zhongjun), представитель Китая в международных организациях. – Все страны, независимо от их размера и уровня развития, могут участвовать в программе на равных основаниях».

У стран-участниц Организации Объединенных Наций есть три варианта использования Китайской космической станции. Они могут самостоятельно проводить научные эксперименты как внутри, так и снаружи станции или полагаться на китайское космическое агентство. Помимо стран, участвовать в программе могут институты, университеты, частные компании и общественные организации. Заявки принимаются до 31 августа текущего года.

Особое внимание Китай будет уделять предложениям из развивающихся стран.

Программа по исследованию космоса Китая в основном всегда была обособленной. Тем не менее, власти страны в последнее время всё чаще говорят о взаимодействии с другими странами в космической сфере. Китай уже начал сотрудничать с Европейским космическим агентством. В планах – отправка астронавтов ESA на будущую Китайскую космическую станцию. Однако прежде, чем это произойдёт, предстоит ещё много работы.

У Китая уже есть сейчас на орбите космическая станция «Тяньгун-2», которая была запущена в сентябре 2016 года. Первая станция «Тяньгун-1», как известно, сошла с орбиты в апреле этого года и сгорела в плотных слоях атмосферы.

Источник: The Verge