Марсоход Perseverance получил второй образец марсианской породы за одну неделю

Несколько дней назад сообщалось, что марсоход NASA Perseverance смог впервые собрать образец марсианской породы. Первая попытка в августе завершилась неудачно, так как грунт оказался слишком рыхлым, потому в процессе бурения не удалось сформировать твёрдый керн, который можно было бы поместить в пробирку. Но вторая попытка уже оказалась результативной, и команда управления миссией получила подтверждение сбора материала.

Two for two: I have successfully processed and stored my second sample of Mars, thus bringing my total to two Martian rock cores in one week.

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 8, 2021