Марсоход Perseverance получил второй образец марсианской породы за одну неделю





Несколько дней назад сообщалось, что марсоход NASA Perseverance смог впервые собрать образец марсианской породы. Первая попытка в августе завершилась неудачно, так как грунт оказался слишком рыхлым, потому в процессе бурения не удалось сформировать твёрдый керн, который можно было бы поместить в пробирку. Но вторая попытка уже оказалась результативной, и команда управления миссией получила подтверждение сбора материала.

Two for two: I have successfully processed and stored my second sample of Mars, thus bringing my total to two Martian rock cores in one week. More images: https://t.co/L6lhCNdqWq Tune in to watch my team share more this Friday: https://t.co/Q24DiF42q0 pic.twitter.com/57AhLdldcR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 8, 2021

На этом в NASA решили не останавливаться и провели второй сбор образца с того же самого валуна, с которого получили первый образец. Как сообщается в учётной записи NASA’s Perseverance Mars Rover в сервисе Twitter, марсоход успешно собрал уже второй образец марсианской породы за одну неделю. Космическое агентство NASA опубликовало целую серию фотографий, на которых можно видеть марсианские пейзажи, запечатлённые на камеру Perseverance. Также в пятницу вечером (в 19:00 по Киевскому времени) должна пройти трансляция, во время которой специалисты космического агентства более подробно расскажут о сборе образцов.

Миссия Perseverance предусматривает сбор нескольких десятков образцов грунта с поверхности Марса – от 20 до 43 кернов, которые упаковываются в герметичные титановые пробирки. В дальнейшем собранные образцы планируется отправить на Землю в ходе миссии MSR (Mars Sample Return Mission). Её разработкой занимаются NASA и ESA.