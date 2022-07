Marvel’s Spider-Man на ПК — трейлер с ключевыми техническими особенностями, системные требования и старт предзаказов (1 399₴ в Steam и Epic Games)

Уже через три недели на ПК выйдет следующий нашумевший бывший эксклюзив PlayStation – Spider-Man: Remastered 2018 года. Порт анонсировали среди многих других игр на июньском State of Play, а теперь Sony поделилась деталями релиза — появился трейлер, из которого можно узнать ключевые особенности ПК-версии, несколько скриншотов, системные требования и детали по предзаказу у Steam и EGS.

Marvel’s Spider-Man — первый порт от Sony для ПК, получивший отражения с трассировкой лучей и новой настройкой качества, отсутствующей даже в версии для PlayStation 5 (конечно, для этого понадобится соответствующее оборудование). Среди других весомых улучшений — улучшенная фильтрация текстур, LoD и SSAO. В трейлере Sony также отметила поддержку таких технологий как NVIDIA DLSS и DLAA. К сожалению, AMD FSR 2.0 в трейлере не упоминается, но в прошлом месяце God of War получил поддержку технологии апскейлинга, так что есть надежда, что она прилетит в одном из будущих патчей. Также Marvel’s Spider-Man на ПК будет поддерживать различные разрешения и форматы экранов (вплоть до ультрашироких 21:9 и панорамных 32:9)

Трейлер с главными особенностями ПК-версии Marvel’s Spider-Man



Как в случае с ПК-версией God of War, вышедшей в начале года (наш обзор), в системных требованиях разработчики указали пять различных конфигураций — от низких настроек до ультра.

Курс Frontend Опануйте HTML, CSS та JavaScript і отримайте роботу мрії РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Системные требования

Для игры с высокими настройками графики понадобится 16 гигабайтов ОЗУ и видеокарта не хуже NVIDIA RTX 2070.

Скриншоты

Старт предзаказов

Sony уже начала собирать предварительные заказы в Steam и Epic Games Store. В обоих магазинах цена одинаковая – 1 399₴.

Внутриигровые бонусы за передний заказ:

Костюм Железного Паука

Костюм «Скорость»

Костюм «Панк-паук»

Гаджет «Дрон-паук»

5 очков навыков

С разработкой версии Marvel’s Spider-Man для ПК студии Insomniac помогала Nixxes, ранее отвечавшая за портирование Shadow of the Tomb Raider и Marvel’s Avengers на Windows. Релиз — 12 августа. Игра выйдет вместе с тремя сюжетными дополнениями The City That Never Sleeps.

Спин-офф — Spider-Man: Miles Morales — выйдет на ПК осенью 2022 года, но точной даты Sony пока не сообщает. Также до конца 2022 года на ПК должны выйти еще несколько эксклюзивов PlayStation — Uncharted 4 и Uncharted Lost Legacy.