Microsoft, Nintendo и Sony впервые все вместе проигнорируют E3 2023 — IGN

По данным IGN, компании Nintendo, Sony и Microsoft пропустят обновлённое игровое мероприятие E3 в июне. В этом году выставка вернётся в Лос-Анджелес в качестве публичной конференции после того, как её вообще не было в 2022 году.

Такую ситуацию нельзя назвать совсем уж неожиданной. Sony впервые пропустила E3 в 2019 году и с тех пор не участвует в выставке. На прошлой неделе Microsoft заявила, что проведёт презентацию в Лос-Анджелесе этим летом, но не упомянула, что это будет E3. Nintendo продемонстрировала возможность успешного объявления о новых играх в рамках своих видеопрезентаций Direct, поэтому она может не чувствовать необходимости делить внимание на E3. К тому же, выставка будет проходить примерно через месяц после выпуска игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, потому Nintendo заинтересована в привлечении внимания поклонников в другое время.

По мере того как E3 становилась все меньше, у издателей игр появились другие цифровые площадки, где они могли сделать громкие анонсы. Прежде всего, это The Game Awards и Summer Game Fest, организованные Джеффом Кейли. Учётная запись Summer Game Fest в Твиттере сделала публикацию, что мероприятие вернется 8 июня, всего за несколько дней до E3.

