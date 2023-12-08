Минкульт будет блокировать сервисы, показывающие российский сериал «слово пацана» — и призывает блогеров не рекламировать его

На второй год полномасштабной войны некоторые украинцы все еще смотрят российские сериалы, а известные украинские блогеры сознательно рекламируют враждебный контент в соцсетях, лишь увеличивая его аудиторию.

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О популярности российского слова пацана ясно свидетельствуют показатели Apple Music, где его саундтрек возглавил украинские чарты.

Несколько украинских блогеров (в том числе Анна Алхим с 700 000 подписчиков в Instagram, которая попадала в скандалы из-за своей любви к российской музыке) активно рекламируют российский сериал. Актриса Ирма Витовская и ведущая Маша Ефросинина тем временем раскритиковали такую позицию:

«В последние дни несколько украинских блогеров (наверное, их так нужно называть, потому что у них есть аудитория и немаленькая) достаточно активно обсуждают все перипетии русскоязычного сериала «Слово пацана». Вот так не дает им, с*ка, жизнь, что же там в этой з*лупе происходит. За ваши с*аки в эту минуту гибнут украинские мужчины и женщины», — сказала Ефросинина.

Кроме того, что «слово пацана» — это российский сериал (что должно было бы уже на 100% ограничить от желания его смотреть), он рассказывает о молодежных криминальных бандах Казани, и, если обратить внимание на синопсис, рекламирует жестокость и презрение к правам человека.

Трудно сказать, какой еще подсмысл можно найти в российском сериале без просмотра, однако Детектор медиа со ссылкой на расследование изданий «Важные истории» и «Медуза» утверждает, что «слово пацана» производили компании Toomuch Production и «НМГ Студия» при поддержке такой интересной общественной организации как Институт развития интернета, занимающейся финансированием пропагандистского контента для молодежи. В 2022 году только на сериалы, поддерживающие нападение россии на Украину, выделили 3 миллиарда рублей.

Минкульт тем временем вежливо попросил блогеров не рекламировать российский контент и напомнил, что на украинских платформах он не распространяется. Ранее в Украине запретили трансляцию 22 связанных с россией медиасервисов, в том числе HD REZKA, KINOGO, ГидОнлайн.