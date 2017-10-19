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На видео засветился самоуправляемый автомобиль Apple с громоздкой конструкцией на крыше
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На видео засветился самоуправляемый автомобиль Apple с громоздкой конструкцией на крыше

На видео засветился самоуправляемый автомобиль Apple с громоздкой конструкцией на крыше

Давно циркулирующие слухи о том, что компания Apple занимается разработкой самоуправляемого автомобиля, получили очередное подтверждение. В сервисе микроблогов Twitter было опубликовано видео, на котором, якобы, запечатлёно такое транспортное средство. Ролик размещён МакКаллистером Хиггинсом – сооснователем стартапа Voyage, который также работает в сфере самоуправляемых автомобилей.

Засветившийся в ролике автомобиль отличается от того, который попадался в объективы камер ранее. Конструкция сенсоров на крыше имеет совершенно иной вид. Сообщается, что автомобиль оснащён стандартными сторонними сенсорами и аппаратными решениями, включая шесть лидаров Velodyne, несколько радаров и камер. Все они заключены в белые пластиковые кожухи.

Это транспортное средство разительно отличается от самоуправляемого автомобиля, создаваемого компанией Waymo. Последняя старается всячески минимизировать и сделать обтекаемыми используемые сенсоры, чтобы они не особо выделялись на корпусе транспортного средства. В Apple, напротив, применяется громоздкая выступающая конструкция.

Более того, МакКаллистер Хиггинс заверяет, что вычислительный блок также расположен в конструкции на крыше самоуправляемого автомобиля – вместе с сенсорами. Прочие компании, занимающиеся разработкой самоуправляемых автомобилей, стараются разместить вычислительные системы в багажном отделении.

Отметим, первоначально Apple планировала разработать собственный самоуправляемый автомобиль с нуля. Но затем одумалась и решила заняться разработкой соответствующих технологий для сторонних автопроизводителей. Позже Тим Кук подтвердил, что компания сфокусирует усилия на автономных системах, а не на автомобилях.

Источник: The Verge

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