Навесні у Дії можна буде подати декларацію та сплатити податки для ФОП — єдиний податок та єдиний соціальний внесок





Нові послуги, які скоро з’являться в Дії, анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава».

У застосунку Дія можна буде задекларувати доходи та сплатити податки та збори для ФОП — єдиний податок (ЄП) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а на сайті з’являться послуги декларування доходів та сплата податків фізичних осіб-громадян.

В Мінцифрі обіцяють, що декларацію можна буде подати «у кілька кліків», а система сповіщень дозволить уникнути штрафів за протермінування платежів.

«Дія автоматично підтягне інформацію про рахунок установи та суми обов’язкових зборів до сплати — як от ЄСВ. А для розрахунку ЄП вам залишиться лише внести суму доходу. Все дуже просто, зрозуміло та швидко. Також буде система сповіщень про граничні дати подачі декларацій та сплати податків».

Також цієї весни Мінцифрі планує запустити автоматичну реєстрацію ФОП. Для цього вносяться зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора. Послугу буде презентовано на наступному Diia Summit.