Названа дата выхода Age of Empires: Definitive Edition

Как известно, в прошлом году Microsoft не успела вовремя доделать обновленную версию игры Age of Empires. Изначально планировалось, что ремастер классической стратегии под названием Age of Empires: Definitive Edition будет выпущен в октябре как раз к 20-летию проекта, но релиз отложили на 2018 год, так как потребовалось дополнительное время на «полировку». И вот сейчас наконец стала известна точная дата выхода игры – 20 февраля.

Переиздание Age of Empires: Definitive Edition предложит ценителям классики и всем заинтересованным обновленный внешний вид с поддержкой разрешения 4K, новые уровни масштабирования, улучшенный геймплей и полностью перезаписанный саундтрек. Еще можно отметить расширенные редакторы кампаний и сценариев, с помощью которых любой сможет создавать оригинальные пользовательские кампании делиться ими с другими игроками в Интернете.

Как ранее было заявлено, в ней будут доступны как нации из оригинальной версии игры, так и все 16 цивилизаций из дополнения Rise of Rome. Также будет многопользовательский режим и оригинальная кампания. Продаваться игра будет исключительно через магазин Microsoft Store, ее стоимость – $20.

Напомним, что на подходе еще Age of Empires IV, которой занимается студия Relic Entertainment, прежде всего известная по сериям Homeworld, Warhammer 40,000: Dawn of War и Company of Heroes. Дата выхода игры пока не сообщалась, но это событие определенно приблизилось на несколько месяцев с момента анонса проекта в августе прошлого года.

Источник: Microsoft