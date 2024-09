«Не то, чего вы ждете от меня»: Стивен Кинг комментирует фильм «Жизнь Чака»

Стивен Кинг отметил, что «Жизнь Чака» — не совсем ожидаемый фильм по его произведению. Но он не ругает ленту и называет ее одной из хороших.

Драма, которую снял режиссер Майк Фланаган, отходит от канона традиционного фильма ужасов по творчеству Стивена Кинга. Она адаптирует одноименную новеллу из сборника Кинга «Если кровь течет» 2020 года. Фланаган приобрел права на адаптацию истории для большого экрана еще до того, как книга была выпущена, и даже сам Кинг не знал, наверняка ли она выйдет.

THE LIFE OF CHUCK bows tomorrow evening at the Toronto Film Festival. This is one of the good ones. It’s sad, has a touch of the paranormal, but it’s also joyful and life-affirming. Maybe not what you’d expect from me, but there ya go.

— Stephen King (@StephenKing) September 5, 2024