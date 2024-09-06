«Не то, чего вы ждете от меня»: Стивен Кинг комментирует фильм «Жизнь Чака»

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Стивен Кинг отметил, что «Жизнь Чака» — не совсем ожидаемый фильм по его произведению. Но он не ругает ленту и называет ее одной из хороших.

Драма, которую снял режиссер Майк Фланаган, отходит от канона традиционного фильма ужасов по творчеству Стивена Кинга. Она адаптирует одноименную новеллу из сборника Кинга «Если кровь течет» 2020 года. Фланаган приобрел права на адаптацию истории для большого экрана еще до того, как книга была выпущена, и даже сам Кинг не знал, наверняка ли она выйдет.

THE LIFE OF CHUCK bows tomorrow evening at the Toronto Film Festival. This is one of the good ones. It’s sad, has a touch of the paranormal, but it’s also joyful and life-affirming. Maybe not what you’d expect from me, but there ya go. — Stephen King (@StephenKing) September 5, 2024

«Жизнь Чака» выйдет завтра вечером на кинофестивале в Торонто. Это один из хороших. Это грустно, с нотками паранормального, но в то же время радостно и жизнеутверждающе. Возможно, не то, чего вы ожидаете от меня, но вот так», — написал Стивен Кинг 5 сентября.

Том Хиддлстон играет Чарльза «Чака» Кранца, который, начиная со своей смерти от рака, путешествует через всю свою жизнь и заканчивает детством. Кроме того, приближается конец света, и каждый справляется с этим своими странными способами.

Также в ленте играют Карен Гиллан в роли медсестры, Чиветел Эджиофор, Мэттью Лиллард, Карл Ламбли, Марк Хэмилл, Миа Сара, Кейт Сигел, Саманта Слоян, Харви Гиллен, Аннализ Бассо, Рахул Коли и Тринити Блисс. Бенджамин Паджак, Коди Фланаган и Джейкоб Трамбли играют младшие версии Чака.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Премьера «Жизнь Чака» состоялась сегодня на Международном кинофестивале в Торонто. Время выхода в кинотеатрах пока неизвестно.

Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.