Некоторые владельцы смартфонов Huawei и Honor пожаловались на появление обоев с рекламой Booking.com на экране блокировки

Как сообщает Android Police, несколько владельцев смартфонов Huawei и Honor пожаловались на появление рекламы на экране блокировки. Первые такие сообщения появились в сети 12 июня. Пользователи жалуются, что реклама появилась внезапно без каких-либо предупреждений со стороны производителя.

Примечательно, что во всех известных случаях демонстрировались рекламные объявления от туристического сервиса бронирования отелей Booking.com.

Как отмечает 9to5Google, реклама отображается на различных моделях смартфонов Huawei и Honor. Некоторые пользователи заметили, что реклама появляется в наборе обоев, которые автоматически меняются при каждой разблокировке смартфона в рамках функции Magazine Unlock фирменной оболочки EMUI.

@Huawei_Europe I just got an add of https://t.co/7GRlpt8z3k on my lockscreen. I am using a Huawei and I am not the only one who gets it. pic.twitter.com/mhfGixcwED

— Ceel Beckers (@BeckersCeel) June 12, 2019