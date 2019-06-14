Некоторые владельцы смартфонов Huawei и Honor пожаловались на появление обоев с рекламой Booking.com на экране блокировки

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Как сообщает Android Police, несколько владельцев смартфонов Huawei и Honor пожаловались на появление рекламы на экране блокировки. Первые такие сообщения появились в сети 12 июня. Пользователи жалуются, что реклама появилась внезапно без каких-либо предупреждений со стороны производителя.

Примечательно, что во всех известных случаях демонстрировались рекламные объявления от туристического сервиса бронирования отелей Booking.com.

Как отмечает 9to5Google, реклама отображается на различных моделях смартфонов Huawei и Honor. Некоторые пользователи заметили, что реклама появляется в наборе обоев, которые автоматически меняются при каждой разблокировке смартфона в рамках функции Magazine Unlock фирменной оболочки EMUI.

@Huawei_Europe I just got an add of https://t.co/7GRlpt8z3k on my lockscreen. I am using a Huawei and I am not the only one who gets it. pic.twitter.com/mhfGixcwED — Ceel Beckers (@BeckersCeel) June 12, 2019

Журналисты The Verge направили соответствующий запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Booking.com и Huawei, но пока ответа не последовало.

@Huawei_Europe why on earth do I get advertisement on my lockscreen. I need an explanation immediately!!! pic.twitter.com/DZcSKMWldC — Daniel (@8Candreva7) June 12, 2019

В ответе на сообщение одного из пользователей в соцсети Twitter человек, ведущий немецкий аккаунт Huawei, извинился, сказав следующее: «Мне жаль, если вы считаете, что мы размещаем рекламные объявления». Он также добавил, что пользователи могут деактивировать рекламу, проведя пальцем вверх по экрану и перейдя в настройки, чтобы удалить конкретное изображение. Надо сказать, что на Reddit до этого додумались раньше. Но есть ли гарантия, что подобные рекламные снимки не появятся снова?

Как известно, Huawei сейчас находится в очень непростом положении из-за конфликта с США. Весь мир пристально следит за ситуацией и подобные истории могут сильно навредить репутации китайского производителя.

Источник: The Verge, Android Police и 9to5Google,