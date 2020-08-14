Nikkei: Китайские компании переманили более 100 опытных инженеров TSMC





Отчёт Nikkei свидетельствует, что две китайские компании по производству полупроводниковой продукции, а именно Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC) и Hongxin Semiconductor Manufacturing Co (HSMC), с прошлого года переманили более 100 опытных инженеров из TSMC.

Обе компании получают государственное финансирование в рамках амбициозного плана Китая по обеспечению полной независимости индустрии электронного оборудования к 2025 году. Обе компании были открыты в 2017 году и начали переманивать из TSMC специалистов-инженеров и руководителей со связями в полупроводниковой отрасли. Они также начали разработку собственного 14-нанометрового производственного процесса на базе технологии FinFET класса, который можно будет использовать для изготовления широкого спектра электронных компонентов, включая SoC, ASIC, трансиверы и устройства хранения.

По оценке Nikkei, за год Тайвань потерял более 3000 инженеров, работающих в полупроводниковой отрасли. Они присоединились к различным стартапам и компаниям (включая крупные полупроводниковые фабрики) материкового Китая. Источники в TSMC сообщают, что компания «очень обеспокоена» бегством талантов в Китай, хотя и не считает, что существует какая-либо непосредственная угроза для производства или технологического преимущества компании. Источник также выступал за национальную стратегию различных азиатских правительств, направленную на удержание талантов. Но это предлагается делать не путём принуждения, а за счёт предложения лучших стимулов и оплаты по сравнению с китайскими компаниями, у которых есть преимущество в виде государственных инвестиций.

Источник: techpowerup