Новая книга Стива Джобса — с интервью, личной перепиской и фото — доступна для бесплатной загрузки

Проект Архив Стива Джобса опубликовал новую книгу основателя Apple. «Make Something Wonderful» – это интимный взгляд на жизнь Стива Джобса его собственными словами – с личной перепиской, интервью, фотографиями.

Основатель Apple Стив Джобс ушел из жизни в 2011 году после продолжительной болезни, однако и сейчас его личность продолжает вдохновлять людей. С размышлениями Джобса теперь можно ознакомиться в электронной коллекции его личных переписок, публичных речей и интервью. По словам Лорен Пауэлл Джобс, вдовы Стива, это нечто среднее между посмертными мемуарами и альбомом для заметок.

«О нем писали, но это действительно его произведения и его работа. Следовательно, посредника нет», – сказала она.

Книга получила название «Make Something Wonderful: Steve Jobs In His Own Words». Первая часть – это фраза, которую Стив сказал во время внутренней встречи в Apple вскоре после запуска первой линейки продуктов iPhone в 2007 году:

«Я считаю, что один из способов выразить свою благодарность человечеству — сделать что-то прекрасное и выпустить это», — сказал он тогда.

Организация Архив Стива Джобса, недавно запустившая сайт, посвященный технологическому титану, публикует книгу с бесплатным доступом через специальную страницу, разработанную креативным агентством LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва.

Веб-сайт позволяет читателям перемещаться по содержанию книги с помощью полосы прокрутки, обозначенной подразделами. Версия электронной книги также доступна в Apple Books, в библиотеках-участниках через приложение Libby или через прямую загрузку из архива.

На сайте указано, что в книге изложены взгляды Джобса на «его детство, запуск Apple и время, проведенное в Pixar и NeXT». Контент взят из заметок и черновиков, которые Стив присылал себе по электронной почте (некоторые заканчиваются словами «отправлено с моего iPad»), а также отрывков из писем и речей, интервью и фотографий. Например, на обложке размещена фотография Polaroid, которая показывает молодого Стива Джобса в смокинге с галстуком-бабочкой, который немного съехал на бок.

Стив Джобс был технологическим революционером в Кремниевой долине, который помог сформировать способ использования современных технологий в мире, вернув Apple из положения на грани банкротства и сделав ее первой американской компанией, достигшей рыночной капитализации в 1 триллион долларов, а впоследствии превысившей 2 триллиона долларов. Под руководством Джобса Apple положила начало карманным переносным устройствам, таким как iPod и iPhone, которые изменили способ, в который мир слушает музыку, просматривает веб-страницы и общается; также он внедрил технологию сенсорного экрана, которую можно увидеть в iPhone и iPad. В 2010 году MarketWatch назвал Джобса генеральным директором десятилетия.