Новые проводные наушники-вкладыши Sony стоят… $2000

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Вчера компания Sony представила множество новых смартфонов, включая флагманский Sony Xperia 1, модели среднего уровня Xperia 10, Xperia 10 Plus и бюджетник Xperia L3. Но одновременно с ними была представлена еще одна весьма дорогостоящая новинка для очень обеспеченных ценителей качественного звука. Этой новинкой являются проводные наушники-вкладыши за $2000.

Почему так дорого? Все дело в материалах, но не только в них. Эти наушники изготавливаются вручную.

Говоря о материалах, наушники (корпуса) выполнены из коррозионно-стойкого циркониевого сплава. Кроме того, в кабелях используются проводники (скорее всего из бескислородной меди) с серебряным напылением, а штекер (3,5 мм) покрыт золотым напылением.

Сами проводники взяты в шелковый переплет, что, как утверждается, уменьшает шумы от трения. Каркас для крепления компонентов сделан из магниевого сплава.

В каждом наушнике установлено по три излучателя: один диаметром 0,47 дюйма, один диаметром 0,2 дюйма и один с уравновешенным якорем. Что же касается частотного диапазона, который покрывают наушники, он достаточно широк – 20 — 100 000 Гц, тогда как у большинства верхняя граница ограничена значением 20 000 Гц. Производитель подчеркивает это преимущества, обещая мягкое звучание с насыщенным басом и чистыми, прозрачными средними и высокими по всему спектру. Что касается других характеристик, импеданс равен 40 Ом, а чувствительность заявлена на уровне 103 дБ/мВт.

Как еще одно оправдание высокой цены — богатый комплект поставки. Наушники поставляются в достаточно большой коробке кубической формы, куда также входят целых 13 пар амбушюров, пара балансных соединительных кабелей, пара стандартных соединительных кабелей, зажим, ткань для очистки и чехол для переноски.

Источник: Gizchina