Новый 25-минутный геймплейный трейлер Final Fantasy XVI показывает битвы диких боссов и богов

13 апреля Sony провела презентацию State of Play, которая была полностью посвящена грядущей игре Final Fantasy XVI. В рамках презентации разработчики показали более 20 минут игрового процесса.

Final Fantasy XVI рассказывает историю двух братьев королевского рода, Клайва и Джошуа Росфилдов, принцев королевства Росария. Джошуа, младший брат, был благословлен силой Доминанта, что дало ему контроль над могущественным Эйконом Фениксом. Его старший брат Клайв, уступивший власти Доминанта, становится «Первым щитом Розарии» и защитником своего брата. Он – главный игровой персонаж. К братьям Росфилд присоединяется Джилл Уоррик, подопечная эрцгерцога Росарии с павших северных территорий. Вместе они должны пройти через войны и политические интриги и справиться с последствиями кровавой трагедии, которая повергла их жизнь в хаос.

