Новый 25-минутный геймплейный трейлер Final Fantasy XVI показывает битвы диких боссов и богов

13 апреля Sony провела презентацию State of Play, которая была полностью посвящена грядущей игре Final Fantasy XVI. В рамках презентации разработчики показали более 20 минут игрового процесса.

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Final Fantasy XVI рассказывает историю двух братьев королевского рода, Клайва и Джошуа Росфилдов, принцев королевства Росария. Джошуа, младший брат, был благословлен силой Доминанта, что дало ему контроль над могущественным Эйконом Фениксом. Его старший брат Клайв, уступивший власти Доминанта, становится «Первым щитом Розарии» и защитником своего брата. Он – главный игровой персонаж. К братьям Росфилд присоединяется Джилл Уоррик, подопечная эрцгерцога Росарии с павших северных территорий. Вместе они должны пройти через войны и политические интриги и справиться с последствиями кровавой трагедии, которая повергла их жизнь в хаос.

Dazzling combat and thunderous Eikon battles star in a 25-minute deep-dive into Final Fantasy XVI. Details from today’s State of Play: https://t.co/auANSkpzlb pic.twitter.com/IvEktmA9ki — PlayStation (@PlayStation) April 13, 2023

Об игре рассказывал Наоки Ёсида, продюсер Final Fantasy XVI. Отмечается, что новая часть франшизы была разработана с нуля как «первая настоящая ролевая игра в серии», и Йошида сравнил ее с высокоскоростной поездкой на американских горках.

Все бои в Final Fantasy XVI происходят в реальном времени. Главную роль играет Клайв Роузфилд. Он будет фигурировать в подростковом, двадцатилетнем и тридцатилетнем возрасте. Final Fantasy XVI будет использовать воспоминания, чтобы показать разные и важные моменты из его жизни.

В игре используется экран карты мира, который игроки смогут использовать для исследования мира, встречи с новыми персонажами, борьбы с монстрами и разгадывания тайн. Посещая убежище Сида, игроки смогут покупать новые предметы и оружие, а также общаться с персонажами, дающими квесты.

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Побеждая врагов, игроки будут получать очки способностей, которые можно использовать для разблокировки или улучшения различных способностей. Игра предлагает различные «своевременные аксессуары», которые помогут неопытным игрокам или людям, которым не нравится «экшн-геймплей». Один аксессуар, например, полностью автоматизирует уклонение во время боя.

Иногда к Клайву присоединяются другие персонажи. Но игрокам не придется заниматься микроуправлением этими членами группы. У них будет собственный ИИ, и они смогут заниматься своими делами во время игры.

Ещё показали функцию Eikon Battles. Это будут массовые бои между богоподобными призванными существами с уникальными особенностями.

Final Fantasy XVI выйдет эксклюзивно на PS5 22 июня 2023 года. Версия для ПК ожидается в будущем, хотя и не подтверждена.

Источник: kotaku