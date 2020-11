NVIDIA готовит ответ на технологию AMD SAM, причем ее вариант будет кроссплатформенным

Пока AMD работает над собственным аналогом NVIDIA DLSS — технологией Super Resolution, которая к тому же будет кроссплатформенной и открытой, команда Дженсена Хуанга готовит ответ на фирменную технологию «‎красных»‎ Smart Access Memory (SAM).

Технология Smart Access Memory — одна из главных особенностей новейших Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Она синхронизирует CPU и GPU, открывая процессору прямой доступ к видеопамяти для увеличения производительности, в том числе в играх. Согласно тестам AMD, владельцы систем на базе Ryzen 5000 и Radeon RX 6000 смогут получить дополнительные 5-10% прироста производительности в современных играх.

Представители NVIDIA подтвердили изданию GamersNexus факт разработки аналогичной технологии прямого доступа CPU к видеопамяти GPU.

Hard to fit in a tweet, but basically, they're working on enabling the same feature as AMD Smart Access Memory (AMD GPU+CPU=Perf uplift) on both Intel and AMD. No ETA yet. Doesn't look like it'll be ready before RX 6000 launch, but we'll keep an eye on development.

