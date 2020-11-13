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NVIDIA готовит ответ на технологию AMD SAM, причем ее вариант будет кроссплатформенным

NVIDIA готовит ответ на технологию AMD SAM, причем ее вариант будет кроссплатформенным

NVIDIA готовит ответ на технологию AMD SAM, причем ее вариант будет кроссплатформенным


Пока AMD работает над собственным аналогом NVIDIA DLSS — технологией Super Resolution, которая к тому же будет кроссплатформенной и открытой, команда Дженсена Хуанга готовит ответ на фирменную технологию «‎красных»‎ Smart Access Memory (SAM).

Технология Smart Access Memory — одна из главных особенностей новейших Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Она синхронизирует CPU и GPU, открывая процессору прямой доступ к видеопамяти для увеличения производительности, в том числе в играх. Согласно тестам AMD, владельцы систем на базе Ryzen 5000 и Radeon RX 6000 смогут получить дополнительные 5-10% прироста производительности в современных играх.

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Представители NVIDIA подтвердили изданию GamersNexus факт разработки аналогичной технологии прямого доступа CPU к видеопамяти GPU.

 

В отличие от AMD SAM, ограниченной GPU Radeon RX 6000, CPU Ryzen 5000 и чипсетами B550/X570, вариант NVIDIA не ограничивается платформами с PCI Express 4.0 и будет работать как с процессорами AMD, так и с чипами Intel.

На данный момент технология находится в стадии разработки. И если верить тестам NVIDIA, она обеспечивает сопоставимый прирост производительности. Ее поддержка будет добавлена видеокартам GeForce RTX в одном из будущих обновлений драйвера. Увы, точные сроки не сообщаются, но, вероятно, в этом году ее ждать не стоит.

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