Олег Гороховський: «monobank вже коштує більше одного мільярда доларів і не продається»





На початку місяця співзасновник monobank Олег Гороховський спростував чутки щодо продажу популярного платіжного сервісу Альфа-Банку, а тепер назвав ринкову вартість «банку у смартфоні».

Щоб досягнути цього результату, monobank знадобилось три з половиною роки.

«Єдиноріг з нуля за три з половиною роки… З такою оцінкою жоден український банк вже технічно не може нас купити. Ця «цукерка» по зубах лише консорціуму іноземних інвестфондів» Олег Гороховський український бізнесмен та співзасновник monobank

У квітні monobank перетнув межу в 3,5 мільйона клієнтів, повідомивши про 1,3 мільйона щоденних користувачів. monobank планував запустити інтеграцію з криптобіржею для простого обміну Bitcoin ще у липні, але поки цього не сталось. Також monobank обіцяв запуск e-SIM у серпні та інтеграцію з американським майданчиком із торгівлі цінними паперами восени.