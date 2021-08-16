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Олег Гороховський: «monobank вже коштує більше одного мільярда доларів і не продається»

Олег Гороховський: «monobank вже коштує більше одного мільярда доларів і не продається»

Олег Гороховський: «monobank вже коштує більше одного мільярда доларів і не продається»


На початку місяця співзасновник monobank Олег Гороховський спростував чутки щодо продажу популярного платіжного сервісу Альфа-Банку, а тепер назвав ринкову вартість «банку у смартфоні».

Щоб досягнути цього результату, monobank знадобилось три з половиною роки.

«Єдиноріг з нуля за три з половиною роки…

З такою оцінкою жоден український банк вже технічно не може нас купити. Ця «цукерка» по зубах лише консорціуму іноземних інвестфондів»

Олег Гороховський

український бізнесмен та співзасновник monobank

У квітні monobank перетнув межу в 3,5 мільйона клієнтів, повідомивши про 1,3 мільйона щоденних користувачів. monobank планував запустити інтеграцію з криптобіржею для простого обміну Bitcoin ще у липні, але поки цього не сталось. Також monobank обіцяв запуск e-SIM у серпні та інтеграцію з американським майданчиком із торгівлі цінними паперами восени.

Monobank анонсировал четыре новых проекта, включая карту в биткоинах и возможность торговать американскими акциями

  • monobank — картковий продукт Fintech Band і «Універсал-Банку». Першу заснували в січні 2017 року колишні топменеджери «ПриватБанку» Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Проєкт використовує для роботи банківську ліцензію Universal Bank, що входить до групи ТАС та належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку.
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